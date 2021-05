green

Las selecciones suramericanas vuelven a competencia luego de más de seis meses sin encontrarse y Colombia se medirá frente a Perú el próximo jueves 3 de junio, por las Eliminatorias.

Sin James Rodríguez ni Falcao García, la ‘Tricolor’ tendrá que recomponer su camino en esta competencia en la cuál no está de la mejor manera luego de unas pésimas presentaciones en noviembre del 2019.

(Vea acá: Rueda aclaró qué pasó con James y dio varios motivos para dejarlo afuera de Selección)

Itinerario de la Selección Colombia

La Selección Colombia está hospedad en Barranquilla, donde ha entrenado los últimos días bajo el mando de Reinaldo Rueda. Su estadía en esa ciudad terminará el martes, cuando viaje a Perú.

En Lima, la ‘Tricolor’ estará dos días antes del partido, pero el miércoles hará reconocimiento del estadio Nacional y será el último día antes de su regreso a competencia.

Hora, canal y dónde ver el partido de Perú vs. Colombia

El juego está programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana) y será el último partido del día, aunque la jornada de Eliminatorias continuará el viernes.

Como es habitual, el único canal autorizado para la transmisión del partido de Colombia es Caracol Televisión, pero en Pulzo traeremos al detalle todo lo que pase antes, durante y luego de ese partido.

Estos son los horarios en los que se podrá ver el encuentro desde diferentes países del mundo:

España: 04:00 horas (del viernes) con transmisión de Movistar

04:00 horas (del viernes) con transmisión de Movistar Argentina: 23:00 horas con TV a confirmar

23:00 horas con TV a confirmar Uruguay : 23:00 horas con TV a confirmar

: 23:00 horas con TV a confirmar Brasil : 23:00 horas por SporTV, SporTV Play

: 23:00 horas por SporTV, SporTV Play Chile : 22:00 horas por CDF Premium

: 22:00 horas por CDF Premium Venezuela : 22:00 horas con TV a confirmar

: 22:00 horas con TV a confirmar Bolivia : 22:00 horas por COTAS Televisión

: 22:00 horas por COTAS Televisión Paraguay : 22:00 horas por Tigo Sports



: 22:00 horas por Tigo Sports Estados Unidos (Miami/New York) : 17:30 PT/ 20:30 ET por FITE, Fanatiz USA

: 17:30 PT/ 20:30 ET por FITE, Fanatiz USA Colombia: 21:00 horas por Caracol TV

Perú: 21:00 horas por América Televisión, Movistar Deportes

21:00 horas por América Televisión, Movistar Deportes Ecuador: 21:00 horas por El Canal del Futbol

21:00 horas por El Canal del Futbol México: 21:30 horas por Sky HD, FITE

Cronograma, programación y fixture de las Eliminatorias

Durante el jueves y viernes se estarán jugando los otros duelos de esta séptima jornada que define la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Estos son todos los partidos que se jugarán entre estos dos días con su respectiva hora:

Jueves 3 de junio

Bolivia vs. Venezuela

Uruguay vs. Paraguay

Argentina vs. Chile

Perú vs. Colombia

Viernes 4 de junio

Brasil vs. Ecuador

Tabla de posiciones de las Eliminatorias

Luego de que Colombia perdiera en las fecha 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial de Qatar, la ‘Tricolor’ no quedó muy bien posicionada y necesita sumar de a tres puntos en este juego contra Perú.

Así es como está la tabla de posiciones antes de iniciar esta séptima fecha de las Eliminatorias:

Posición Selección Puntos 1 Brasil 12 puntos 2 Argentina 10 puntos 3 Ecuador 9 puntos 4 Paraguay 6 puntos (+1 DG) 5 Uruguay 6 puntos (0 DG) 6 Chile 4 puntos 7 Colombia 4 puntos 8 Venezuela 3 puntos 9 Perú 1 punto 10 Bolivia 1 punto

Otros detalles del partido de Perú vs. Colombia

Los partidos de Eliminatorias se disputarán sin público y la ‘Tricolor’ estrenará su uniforme en este duelo. Aunque fue anunciado hace un par de meses, solo hasta este juego los equipos podrán salir con este uniforme.