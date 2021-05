green

En rueda de prensa de este domingo, Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, admitió que la ausencia del atacante de Boca Juniors está relacionada a esa demanda que le interpuso su exnovia hace más de un año.

Aunque Sebastián Villa ya juega con tranquilidad en Argentina y tiene permisos para salir del país para cumplir con su labor de futbolista, el entrenador vallecaucano dijo que vive lo del antioqueño es complejo y por eso no se pondrá la camiseta amarilla, azul y roja.

“Es una situación sociológica compleja de la cual no podemos estar exentos, y es una pena. Primero, el tema jurídico, y después todo lo que implica el no poderlo tener acá por sus repercusiones en la sociedad”, contó Rueda Rivera.

(Vea acá: Rueda aclaró qué pasó con James y dio varios motivos para dejarlo afuera de Selección)

Aunque en Argentina no han dado nueva información sobre cómo avanza ese proceso jurídico, Daniela Cortés ha dado luces de que no le interesa truncar los sueños y la carrera de Sebastián Villa. Sin embargo, el técnico de la Selección Colombia prefiere ser cauteloso.

“Es un tema delicado que debemos manejar con mucho tacto y debemos contribuir para que sea lo mejor para todos”, señaló sin dar más explicaciones.

A pesar de que Reinaldo Rueda está pensando en convocar dos o tres jugadores más, el atacante antioqueño no sería una de las alternativas de la baraja, a pesar de que varios colombianos han dejado atrás esa situación que provocó mucha indignación en abril del 2020.

Daniela Cortés borró evidencias de la denuncia

Luego de que su relación finalizó y ella pudo volver a Colombia, cada uno continuó con su vida y la expareja del futbolista de Boca Juniors ha aprovechado sus 328 mil seguidores para hacer publicidad de varios productos.

Sin embargo, no se conoce la razón por la que ella quitó de su perfil las imágenes con las que hizo la primera denuncia de maltrato aquel 28 de abril. No obstante, lo último que se supo de este caso es que se hizo un juicio oral, pero no se conocieron los resultados.

Las imágenes fueron publicadas ese día en la noche, pero Daniela Cortés las eliminó por completo de su cuenta de Instagram en la que aún publica muchas fotos de sus viajes.

El jugador de Boca Juniors tampoco ha querido hablar mucho sobre ese tema y lo último que dijo sobre este hecho es que “es una anécdota”, aunque en Argentina ha tenido otros problemas por situaciones disciplinarias.