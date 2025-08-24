En un fin de semana marcado por las sorpresas deportivas en Colombia, la Vuelta a España 2025 tuvo un episodio en el que uno de los escarabajos brilló en la etapa 2 de la competencia.

La carrera, considerada una de las tres más grandes y tradicionales del ciclismo a nivel internacional, tuvo como protagonista de lujo al colombiano Egan Bernal en el remate de la jornada.

La segunda etapa de la Vuelta a España fue una jornada de 159.6 kilómetros que conecta las localidades italianas de Alba y Limone Piemonte, en la región de Piamonte.

¿Qué pasó con Egan Bernal en etapa 2 de la Vuelta a España 2025?

Egan Bernal llegó de cuarto en la etapa 2 de la Vuelta a España al dar la pelea entre un grupo selecto de competidores, entre los que se impuso finalmente el pedalista danés Jonas Vindegaard.

“La verdad no pensaba disputar la etapa pero he estado ahí adelante. Es bueno estar adelante”, reconoció Bernal en declaraciones en Caracol Sports, donde expresó su emoción por la buena actuación.

Al ser consultado por la buena forma que tuvo en ese remate y cómo casi gana, en un remate emocionante, el ciclista colombiano del equipo INEOS Grenadiers reconoció su sorpresa.

“Uno no sabe cómo se ve, a veces desde afuera se ve mucho mejor. La carrera estuvo bien”, aseguró el pedalista que ya fue campeón de esta tradicional carrera del ciclismo mundial.

El desafío real y el punto clave del día fue la subida final a la estación de esquí de Limone Piemonte (Limone 1400) una ascensión categorizada como de segunda categoría en la que Bernal se lució.

Este tipo de final no es lo suficientemente duro como para crear grandes diferencias, pero sí para poner a prueba las piernas de los líderes. Es un terreno perfecto para ciclistas explosivos, los llamados puncheurs, o para que los equipos de los favoritos impongan un ritmo alto para desgastar a sus rivales.

Los primeros tres corredores en cruzar la meta obtendrán bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos, respectivamente, lo que añade un incentivo extra para la batalla en la cima.

Colombianos en la clasificación general de Vuelta a España, etapa 2

Egan Bernal quedó en el cuarto puesto de la clasificación general de la Vuelta a España a 10 segundos del danés Jonas Vindegaard, que es el nuevo líder luego de que completó un tiempo de 7:56:16.

Lo cierto es que otra de las grandes alegrías para Colombia es que Santiago Buitrago, a 12 segundos del tiempo del primer puesto, quedó de séptimo y también se mete entre los lugares de comando.

La tercera etapa de la edición 80 de la Vuelta a España, programada para el lunes 25 de agosto de 2025, presentará al pelotón un recorrido de media montaña con una distancia de 139 kilómetros entre las localidades italianas de San Maurizio Canavese y Ceres.

Esta jornada, que se desarrollará íntegramente en la región del Piamonte, está diseñada para poner a prueba la explosividad de los ciclistas y podría ofrecer una oportunidad para los cazadores de etapas y los corredores con buena punta de velocidad en ascensos cortos.

El trazado de la etapa se caracteriza por un perfil quebrado, especialmente en su segunda mitad. Tras una parte inicial relativamente llana que servirá para que se forme la escapada del día, los corredores afrontarán el principal escollo montañoso de la jornada: el puerto de Issiglio (Morris).

Catalogado como de segunda categoría, este ascenso cuenta con una longitud de 5,8 kilómetros y una pendiente media del 6,5 %, rampas suficientes para seleccionar el grupo y descartar a los velocistas puros.

Posteriormente, el pelotón pasará por un esprint intermedio bonificable en la localidad de Cuorgnè, un punto estratégico que podría avivar la lucha por el maillot verde.

El desenlace de la etapa se producirá en Ceres, con una cota final de 2,5 kilómetros a una pendiente media del 3,2 %. Aunque no se trata de una subida de gran dureza, su ubicación al final de la jornada podría ser decisiva para determinar el ganador, favoreciendo a ciclistas potentes capaces de sostener un esfuerzo intenso en los metros finales. Se espera una llegada nerviosa y disputada, donde la colocación será clave para aspirar a la victoria.

