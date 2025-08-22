A partir de este sábado, 23 de agosto, y hasta el próximo 14 de septiembre, varios de los mejores ciclistas del mundo se reúnen para competir en la última gran competencia del año, la Vuelta a España, la cual tendrá 21 etapas muy exigentes buscando al corredor que se vestirá de rojo.

De hecho, hay mucha ilusión porque se promete un gran espectáculo, ya que hay varias etapas de montaña para que los deportistas se midan fuerzas y se saquen distancias considerables.

Ahora, como no va a estar el esloveno Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo, todo pinta para estar muy parejo, con muchos deportistas que sueñan con pararse en lo más alto del podio.

Favoritos para ganar la Vuelta a España 2025

El principal candidato para quedarse con la camiseta roja de campeón es el danés Jonas Vingegaard, del Visma Lease Bike, quien viene de ser segundo en el Tour de Francia con un gran nivel y por eso es que muchos creen que puede ganar con facilidad.

Sin embargo, en frente tendrá a un gran rival como lo es Joao Almeida, quien junto a Juan Ayuso liderarán el todo poderoso UAE, que quiere conseguir la segunda victoria de una grande de la temporada.

Finalmente, el tercer gran favorito pinta para ser el ciclista Jai Hindley, del Red Bull Bora Hansgrohe, quien ante la ausencia de Daniel Martínez será el capo del conjunto alemán para mejorar lo hecho en la competencia francesa.

Ahora, por otro lado, no hay que dejar de lado a los colombianos, ya que hay tres que lucharán por, al menos, meterse en el top 10, como lo son Egan Bernal, líder del Ineos, Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, y Harold Tejada, quien será el protegido del Astana.

Sergio Higuita y Brandon Rivera, por su parte, tendrán un trabajo más secundario, pero igual de importante, ya que serán los que lleven a sus líderes lo más arriba posible y así mismo buscarán alguna victoria de etapa.

Cómo serán las etapas de la Vuelta a España

Vale la pena recordar que serán un total de 21 etapas que les harán a los deportistas recorrer 3.151 kilómetros en total, las cuales estarán repartidas de la siguiente manera:

4 etapas llanas (1 con final en alto).

6 etapas de media montaña.

5 etapas de montaña.

1 contrarreloj individual.

3 etapas onduladas con final en alto.

2 días de descanso.

