A partir de este sábado, 23 de agosto, los mejores ciclistas del mundo se reúnen en las carreteras españolas para disputar la Vuelta a España 2025, la tercera y última gran vuelta de la temporada.

En total serán 21 etapas en las que los más de 150 deportistas competirán para quedarse con el ‘jersey’ rojo de líder, algo que Colombia ya vivió con Nairo Quintana hace unos años.

En esta oportunidad, el candidato nacional más fuerte para llevarse esta camiseta es Egan Bernal, quien llega con el objetivo de conseguir la triple corona, recordando que ya ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia.

Cómo serán las etapas de la Vuelta a España

Las 21 etapas de la competencia están distribuidas de la siguiente manera:

4 etapas llanas (1 con final en alto).

6 etapas de media montaña.

5 etapas de montaña.

1 contrarreloj individual.

3 etapas onduladas con final en alto.

2 días de descanso.

Sin embargo, la etapa más dura, la considerada reina, será en la segunda semana, pues la jornada número 13 es, además, la más larga. De hecho, serán 202.7 kilómetros con dos puertos de primera categoría y el final es un puerto de fuera de categoría, el Alto de L’Angliru. Dicha subida será de 12.4 kilómetros al 9.7 % de desnivel, que lo hace muy retador y difícil.

Qué colombianos habrá en la Vuelta a España 2025

Para esta competencia habrá una gran representación colombiana que promete ser protagonista, ya que más allá de la baja de Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez, igual quedan muy buenos nombres en el pelotón.

Por ejemplo, el que tendrá todos los ojos encima será Egan Bernal, del Ineos, quien tendrá como principales rivales a Jonas Vingegaard y Joao Almeida. Además, en el mismo equipo estará Brandon Rivera.

En el Astana estarán Harold Rivera y Sergio Higuita, siendo el primero el líder y el segundo buscando victorias de etapa. Por su parte, Santiago Buitrago buscará revancha de lo que pasó en el Tour y tratará de conseguir el top 10 al final de la competencia.

Finalmente, estarán Juan Guillermo Martínez con el Picnic y Esteban Cháves con el EF.

