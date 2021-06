El desplome de Christian Eriksen al minuto 44 del primer tiempo se convirtió pronto en tendencia a nivel mundial, en medio de la sorpresa de los fanáticos del fútbol.

Un parte de tranquilidad llegó desde la UEFA al advertir que el danés se encuentra estable, en un caso en el que tras un desmayo súbito recordó el episodio vivido durante la Copa Confederaciones en 2003 durante un juego entre Camerún y Colombia.

Al minuto 25 del segundo tiempo de ese duelo del 26 de junio por las semifinales del torneo, el camerunés Marc Vivien Foe cayó al piso en lo que fue al final una muerte súbita.

De nada sirvió el intento de ayuda de los jugadores presentes en el campo ni de los médicos en el lugar para salvar al volante de 28 años. Iván Ramiro Córdoba fue uno de los testigos.

“Cuando nos acercamos a él nos dimos cuenta de que no reaccionaba, pero no pensábamos a una tragedia como esta. Después del partido nos dieron la mala noticia, ante estos hechos todo lo demás no cuenta. Estamos todos bajo shock, no sé como ha podido pasar esto, es una tragedia increíble”, contó el defensa en declaraciones divulgadas por el portal del Inter de Italia en 2003.

Asimismo, este doloroso momento fue difícil para uno de sus compañeros de selección en Camerún, Eric Djemba-Djemba, que advirtió que nunca olvidará una frase premonitoria que les dijo en el autobús antes de jugar.

“Ese día, Foe dijo: ‘Si alguien tiene que morir hoy, moriremos. No podemos perder este juego, porque les prometí a mi esposa y a mis hijos que llegaríamos a esta final. Necesito ganar la Copa Confederaciones'”, aseguró Eric Djemba-Djemba en entrevista a ‘The Sun’.

Djemba-Djemba también fue el último en conversar en la cancha con su compañero, que fue padre por tercera vez pocos días antes de ese incidente. “Me dijo: ‘Eric, estoy cansado’. Así que yo le dije que habláramos con el entrenador para que lo sustituyera“. No obstante, al momento siguiente se desplomó y falleció.

La historia de Christian Eriksen tiene un final distinto, aunque como afirmó el presidente de la UEFA, en palabras replicadas mediante Twitter, “momentos como este ponen cada cosa de la vida en perspectiva”.

UEFA president Aleksander Čeferin: “Moments like this put everything in life into perspective. I wish Christian a full and speedy recovery and pray his family has strength and faith…” 1/2

