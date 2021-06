Christian Eriksen, de 29 años, se desplomó en el minuto 44 del primer tiempo mientras la Selección de Dinamarca atacaba por la banda izquierda. El equipo médico entró al terreno de juego apenas se presentó el hecho junto a los paramédicos, quienes le realizaron trabajos de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Después de varios minutos, el mediocampista danés fue retirado en camilla, tapado con sábanas, y aplaudido por el público presente en el estadio de Copenhague, mientras el árbitro envió a los futbolistas a los vestuarios.

La entidad, igualmente, confirmó mediante un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Twitter que el partido fue suspendido producto de este inesperado incidente, que conmociona actualmente al mundo del fútbol.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

