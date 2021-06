Es más, eso es lo que el deportista destaca en el perfil de su cuenta pública de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores.

En la red social, Christian Eriksen aparece como @chriseriksen8 y ha subido más de 400 publicaciones de su carrera futbolística y una que otra casual, de su vida personal.

Varias de las tomas recientes corresponden a los momentos previos al partido Dinamarca vs. Finlandia, en el que él se desplomó e intentaron reanimarlo.

Aquí uno de esos carruseles en los que el jugador estaba con su equipo y también solo, aparentemente bien de salud. “¡Últimos preparativos para el partido de mañana, hechos!”, fue el ‘post’ con el que acompañó las instantáneas.

Del deportista también se sabe que ha pasado por equipos como el Ajax de Ámsterdam y el Tottenham Hotspur. Asimismo, que con su Selección de Dinamarca ya estuvo en dos Mundiales, el de 2010 y el de 2018.

Lo que le sucedió en el partido de la Eurocopa tiene a muchos escribiéndole mensajes de apoyo, entre ellos al club Manchester United, que publicó un trino en el que le expresó: “Estamos contigo”, como se aprecia a continuación:

Oficialmente, no hay una causa confirmada sobre el desmayo del jugador danés en el partido Dinamarca vs. Finlandia. No obstante, la Eurocopa publicó un trino en el que indicó que “tras la emergencia médica”, el jugador fue estabilizado y traslado a un hospital.

