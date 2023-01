James Rodríguez es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años. Fue la gran figura de la Selección Colombia en el Mundial Brasil 2014 y después llegó al Real Madrid. Su nombre era sinónimo de éxito. Todos los niños querían ser como él.

(Le puede interesar: Díber Cambindo, inconforme con su llegada a la Selección Colombia, quiere lograr más)

Pero ese momento ‘dorado’ fue perdiendo brillo; con el paso del tiempo, el nombre del futbolista empezó a estar relacionado con polémicas, tanto dentro como fuera de la cancha. Se le empezaron a cuestionar comportamientos, como sus peleas con entrenadores y decisiones como haberse ido para el fútbol de Catar en 2021.

Y aunque mucho se hablaba en los medios de comunicación sobre esas situaciones, nunca hubo un pronunciamiento por parte del jugador. Sus errores siempre fueron un mito, algo de lo que evitaba hablar y se mantenía en privado.

Sin embargo, en una transmisión en Twitch con Ricardinho, un famoso jugador de fútbol sala portugués, James confesó que tuvo roces con el entrenador colombiano Reinaldo Rueda; también contó las razones por las que salió del Everton, su posterior llegada al fútbol de Qatar y por qué se fue del Bayern Münich, cuando pasaba por un buen momento en ese equipo.

(Lea también: Colombia Sub-20, luego de empate con Brasil, hace cálculos para hexagonal del Suramericano)

¿Qué pasó con James y Reinaldo Rueda?

“Para las eliminatorias yo no estuve en 6 partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos encuentros hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos 4 partidos estuve y no pudimos hacer las cosas bien”, comentó.

El futbolista agregó que, aunque siempre le quedará el sinsabor de no haber podido ayudar al seleccionado nacional para llegar al Mundial Qatar 2022, espera estar en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026. “En ese momento tendré 35 años, es una buena edad”.

Cuando James se fue para el Al-Rayyan de Catar se le cuestionó mucho la decisión, sobre todo teniendo en cuenta que había tenido un nivel aceptable en su primer paso por el equipo inglés. Sin embargo, Rodríguez aseguró que el motivo que lo llevó a salir de ‘Los Toffees’ fue la llegada del entrenador español Rafael Benítez.

Lee También

“El primer día de pretemporada Benítez me dijo: ‘Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses, estaba fuera y el equipo en la última casilla de la Liga Premier”.

En medio de ese contexto fue que apareció el fútbol de Qatar como un nuevo horizonte para el futbolista colombiano. “Fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía en ese momento. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”.

Por último, el volante contó que se fue del Bayern Münich en 2019 porque le había salido la oportunidad de ir al Atlético de Madrid y él quería estar cerca de su hijo, que recién había nacido. Sin embargo, explicó que Florentino Pérez no lo dejó salir del Real Madrid: “prácticamente me jodió”.