Ya la tusa de los colombianos se ha ido superando con la no clasificación de la ‘tricolor’ al pasado Mundial de Qatar 2022, torneo al que no se llegó después del proceso que fracasó comandado por Reinaldo Rueda, quien no logró con el equipo sumar los puntos suficientes para lograr un cupo en la cita orbital.

En el paso del técnico por la ‘tricolor’ hubo varios factores que afectaron el resultado, como lo fue la relación que tuvo con James Rodríguez, jugador que no fue convocado al principio por el entrenador, ya que no jugaba en su club. En ese momento, el volante hizo hasta un live en Instagram asegurando que el entrenador le había “faltado al respeto” por no haberlo llamado.

Pese a ello, James habló esta semana en una entrevista con Win Sports y RCN, en la que dijo que no tenía ningún problema con el técnico: “Con ninguno tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él [Rueda] cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección, con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente y no era personal”.

Reinaldo Rueda dio razón por la que no convocó a James en Colombia

Al respecto, Reinaldo Rueda habló con el canal Línea de 4 y se refirió a lo que pasó en la Selección Colombia y por qué no se clasificó a Qatar 2022, pues hubo siete partidos en los que el equipo no marcó ni un solo gol.

“Nunca en mi trayectoria me había pasado. Acá se cerró el arco de una forma increíble y se perdió la confianza; cuando eso se pierde es difícil. La confianza solo se entrena ganando y nos tocó ver algo que nunca me había pasado en mis 43 años de profesión. Fue un fenómeno rarísimo porque en sus clubes llegaban y se liberaban, pero en la selección era diferente”, dijo.

Con respecto a lo de James, el vallecaucano argumentó por qué no lo convocó en varios partidos: “Lo que quise fue proteger a la Selección y a él. Le dije a James ‘yo no quiero abusar de ti, no quiero un james para 2 o 3 partidos sino un James de 10 partidos, para que juegue cinco años más en alto nivel”.

Finalmente, Rueda agregó que lo que más le preocupaba era la condición atlética del cucuteño, pues venía de constantes lesiones: “Mire que han pasado muchos años en esa situación física de él. Yo quise que él hiciera una pausa para un protocolo de recuperación completo porque James por su nobleza y pasión por la camiseta de Colombia siempre va a querer jugar así está a media máquina; y así se hace daño él y también a la Selección”