Carlos Antonio Vélez volvió a salir con todo en contra de un jugador colombiano, esta vez lo hizo refiriéndose a Álvaro Montero y lo que ha mostrado en Millonarios. Pero como es un jugador de la Selección Colombia y hasta ha sido considerado por Néstor Lorenzo para los recientes amistosos en Europa, el analista indica que sus comportamientos deben cambiar.

La opinión se escuchó en su columna del programa ‘Planeta fútbol’, en la emisión del pasado 3 de julio, le dedicó unos minutos a lo que ha pasado con el espigado guardameta. Lo hizo teniendo en cuenta los comportamientos que el periodista había señalado en los partidos de la Liga BetPlay I-2023 y un gesto que se vio después de la eliminación de la Copa Sudamericana 2023.

Carlos Antonio Vélez criticó comportamientos de Álvaro Montero con Millonarios

Con fuertes calificativos y afirmaciones, Vélez empezó su particular opinión del jugador:

“Lo de Montero es pavoroso, es terrible. Montero se puede peinar o vestir como le dé la gana, pero que no se le olvide a Montero que es un referente de un equipo profesional, es un deportista de élite y debe tener comportamientos, en todo sentido, que no solamente emanen seguridad en su profesionalismo, sino que sean un espejo en el que se puedan mirar las generaciones de jugadores jóvenes”.

El manizaleño recordó que el portero hacía bromas, mientras tomaban las fotos oficiales de los partidos, acercando su zona pélvica a la parte trasera de sus compañeros: “Desaliñado, desabrido. Los gestos, aquellos en la fotografía, que eso fue viral, gestos obscenos con sus compañeros. Después las poses que tiene, sus peinados, sus bigotes. Más preocupado por eso que por atajar. En el último partido fue un desaguisado futbolístico”.

Después, Carlos Antonio Vélez señaló a Álvaro Montero por sus errores y fallas dentro del campo y en partido importantes, relacionándolos con el gesto de haber salido con su pelo sobre el rostro después de la derrota con Defensa y Justicia en Argentina:

“Cuando fue importante, se dijo. Cuando no fue importante, también se dijo. Y muchas de esas caídas, fallas, resbalones; provienen de que viene en otro tono, en otra cosa, en su pelo ensortijado caído sobre los ojos. Si así va a atajar, parece que así atajara, estamos jodidos”.

Según el polémico y vehemente analista del Canal RCN y de RCN Radio, el actual portero de Millonarios no asume los comportamientos de estar entre los hombres de Selección Colombia y esto lleva a que haga un llamado a su entorno y los entrenadores con los que trabaja:

“Se le olvida, permanentemente, que es un jugador de Selección nacional y tiene que tener otro tipo de comportamientos, [es] muy inmaduro. Tenemos que hacer todo lo posible entre todos porque tiene condiciones y no se pueden negar, que es arquero de Selección Colombia no se lo van a sacar a Lorenzo. Alguien le va a tener que decir y si no se lo dicen, alguien de su entorno cercano o los que tienen la responsabilidad de manejarlo como el señor Gamero o el señor Lorenzo, lo vamos a tener que decir nosotros”, dijo Vélez con gran molestia.

Para cerrar los mensajes sobre Montero, Vélez señaló que una cosa es la vida privada y externa a lo deportivo, pero otra cosa es lo que pasa cuando estos comportamientos influyen en lo que pasa en el campo: