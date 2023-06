Carlos Antonio Vélez ha dejado salir algunas críticas en contra de Lucas González, el técnico de Águilas Doradas, por sus formas de actuar y expresiones públicas. Y ahora, cuando el propio entrenador aclaró sus palabras sobre Atlético Nacional y el sentimiento por ese club, en el que trabajó, el periodista restó credibilidad a sus palabras.

Lucas González desmintió lo de su amor por Nacional

Ante el rumor de que Águilas iba a poner suplentes en el partido de cierre de los cuadrangulares contra Alianza Petrolera, afectando indirectamente al ‘Verdolaga’ que está en la lucha por llegar a la final con los petroleros, un periodista de la ciudad de Medellín compartió las supuestas palabras del joven DT, afirmando que ama al equipo ‘Verdolaga’, que no tiene ninguna intención de afectarlos y que pondrá a su mejor equipo en el mencionado partido.

Pero el propio Lucas salió a aclarar el tema y desmintió que haya dicho eso que compartió el comunicador vía Twitter, lo hizo en un video oficial del equipo dorado: “Desafortunadamente, han aparecido declaraciones, porque ahora en redes sociales la gente puede poner unas comillas y escribir algo, citándote como si hubieses dicho algo textualmente… Dicen cosas que aparentemente alguien dijo… Dije que amo el fútbol, amo a mi profesión, amo a mi país, amo a la Selección Colombia y amo a mi familia”.

Y para cerrar el tema, por lo menos para él y su entorno, González expresó:

“Textualizan mi respuesta, diciendo que yo amo a un club en particular y jamás he dicho eso. Tengo respeto profundo por los clubes en los que he trabajado; en España y por Atlético Nacional. Pero para decir que amo a un club, hay una distancia bien larga… Cuando tienes contacto con algunos periodistas, debes tener cuidado con lo que dices, porque puede ser usado en contra”.

Carlos Antonio Vélez metió presión a Lucas González y Águilas Doradas

Quedó claro que Águilas Doradas tiene la mentalidad de dar lo mejor en su partido contra Alianza Petrolera, dejando tranquilidad para que Nacional juegue su partido contra Deportivo Pasto y busque la victoria que le dé el paso a la final. Pero Carlos Antonio Vélez metió picante al juego y le habló a González:

“Un tema, que sé que es enojoso, pero no me gustan las mentiras ni las puestas en escena con cara de bueno. No nos vamos a poner el disfraz de buenos, cuando no somos buenos. Tengo profundo respeto por los conocimientos de Lucas González y el producto que exhibe con Águilas es apetecible, agradable, juega bien, pero no me gusta el discurso”.

A pesar de que el periodista colaboró a difundir el rumor de los supuestos suplentes que pondría Águilas Doradas contra Alianza Petrolera, lo hizo durante la transmisión del partido entre los petroleros y Nacional del pasado fin de semana, ahora cuestiona las declaraciones de los protagonistas como respuesta a esa misma especulación: “Los jugadores y técnicos están para jugar y dirigir, no para hablar. Y el que no sepa hablar, mejor que no hable. El que no tenga claridad en el mensaje, mejor que no diga nada”.

Pero Carlos Antonio no se limitó a hablar de Lucas González, también opinó de las revelaciones que hizo José Fernando Salazar, dueño del club dorado y que se animó a decir que esperaba que los ‘Verdolagas’ ganaran el título para la región Antioqueña. Ante esto, el comunicador calificó esas palabras como carentes de verdad: “No me ha gustado lo que han dicho el dueño y el técnico De Águilas, no me ha gustado porque siento hipocresía, no realidad… No salir a vender que yo quiero a Nacional, cuando todos sabemos que Lucas salió mal de Nacional y que uno, como ser humano, tiene cierta vendetta o retaliación”.

En su columna del programa ‘Planeta Fútbol’, el manizaleño también hizo énfasis en supuestas malas relaciones de Lucas González y José Fernando Salazar con los actuales dirigentes de Nacional. Por eso presionó porque haya juego limpio en la definición del finalista de la Liga BetPlay I-2023:

“Aspiro, y todos los que tenemos principios, tenemos que exigir que haya juego limpio, para todos lados, de todas partes… Que exista un enfrentamiento entre los dirigentes de Águilas y de Nacional, eso es un tema diferente. Y que el técnico de Águilas haya salido mal de Nacional, es un tema diferente, aquí se trata de juego limpio”.

Y finalizó con una nueva referencia a supuestas mentiras y falta de credibilidad en lo que dijeron desde Águilas Doradas sobre Atlético Nacional: “Basta con decir, tengo que cumplir como profesional que soy, nada más. Lo demás, ‘que yo amo a Nacional’, que ‘lo quiero mucho’. No digan cosas que no son ciertas, porque esa parte confunde y me hace pensar que dicen una cosa y hacen otra”.

Todo esto termina poniendo en entredicho lo que pase en el partido Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera, presionando a los de Rionegro a salir con todo para no aumentar estas dudas instaladas.