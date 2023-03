Se ha vuelto común que los protagonistas del FPC cuestionen, critiquen y denuncien que sus rivales pierden tiempo durante los partidos, todo para sacar un resultado. Pero el que lo hizo más evidente y abierto fue Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, señalando a Águilas Doradas de Rionegro y a su técnico Lucas González.

Las palabras del entrenador santandereano fueron muy fuertes y duras, en contra de su equipo rival y de su joven colega: “Hacía, por lo menos, 30 años, en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. Me asombra que los periodistas no pregunten eso. ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy!… Marrulleros, parar el partido, echar el balón pa’ fuera, meter las camillas. Todo eso es triste… Si el señor Lucas González, viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya”.

Sin embargo, días después, cuando se dio el triunfo caleño en contra del Deportes Tolima, un periodista le insinuó que el Cali también perdía tiempo y que iba en contra de las palabras de Pinto. Por eso, la reacción del mencionado DT también fue con furia: “Usted me hace unas preguntas, tan absurdas. Se lo digo con toda la sinceridad… Que nosotros nos tiramos al piso. No vio que Mera está desgarrado y tuvimos que sacarlo por eso. Podría decir que Tolima se tiró más al piso… Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones de esa, lo invito a que vea el video”.

Vélez ‘le pegó’ a Pinto por sus declaraciones y el juego del Cali:

En su espacio de opinión, durante el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez sorprendió al darle la razón a Jorge Luis Pinto. Y es que nunca hubo buena relación entre ellos, incluso llegando a los estrados judiciales y teniendo encontrones y descalificaciones, sin filtros y en programas en vivo.

Pues Vélez, sin mencionar el nombre de su ‘enemigo’, elogió sus reclamos por el poco juego en el FPC:

“Estoy absolutamente de acuerdo, nunca estuve tan de acuerdo con el técnico del Deportivo Cali. Cuando dijo: Hay que acabar, en el fútbol colombiano, con los que no juega o los que juegan muy poquito. Estoy absolutamente de acuerdo y se refería al día en el que enfrentó a Águilas. Ese día, Águilas jugó 20 minutos y 19 segundos, y desató la ira (de Pinto). Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que jugar más”

Pero como es costumbre, el comentarista apuntó al DT santandereano y empezó a reclamarle porque contra Águilas Doradas pidió juego y contra Tolima no lo ratificaron los jugadores del Cali: “Empecemos por el mismo Deportivo Cali, que en el juego frente a Tolima jugó apenas 18 minutos y 22 segundos. Y si era grave lo de Águilas, pues tiene que ser muy grave lo del Cali”

Pero Carlos Antonio no se quedó solo con eso y dijo que en el duelo Nacional vs. Cali, no hubo mucho tiempo de juego efectivo, sobre todo por el equipo caleño. Y dando cifras, prácticamente señaló a Pinto con sus propias palabras:

“Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que acabar con eso de no jugar, pero empecemos por casa y empezamos por el Deportivo Cali. Además, hay una constante que es preocupante. En Cali – Águilas se perdieron 63 – 11. En el partido Tolima – Cali se perdieron 60-50. Y en Nacional- Cali se perdieron 63 minutos. Se está perdiendo más de una hora”

Para finalizar, Carlos Antonio Vélez afirmó que el público paga por disfrutar más tiempo de juego, así haya interrupciones por el VAR y demás causas. Y cerró su opinión, haciéndole la misma invitación que le hizo Jorge Luis Pinto a Lucas González; irse: “Siento que a la gente la está engañando, qué pena, pero hay que jugar… Hay que jugar, vinimos a jugar y la solución es simple. El que no quiera, que se vaya”.

Como no es la primera pelea entre ellos y tienen largo historial de cruces y declaraciones, seguramente este tema dará para más palabras y capítulos.