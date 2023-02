No importa si gana, empata o pierde, Jorge Luis Pinto tiene un carácter fuerte y lo deja salir cada vez que hay algo que no le gusta. En esta oportunidad, después de la victoria 2 por 1 del Deportivo Cali en casa del Deportes Tolima, el DT volvió a molestarse con un periodista y lo paró por un par de preguntas que le molestaron.

Días atrás, después del empate con Águilas Doradas en casa caleña, el experimentado entrenador apuntó al equipo antioqueño y a su técnico, Lucas González, por supuesto juego sucio y no darle ritmo al juego:

“Hacía, por lo menos, 30 años, en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. Me asombra que los periodistas no pregunten eso. ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy!… Marrulleros, parar el partido, echar el balón pa’ fuera, meter las camillas. Todo eso es triste… Si el señor Lucas González, viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya”, dijo en esa oportunidad Pinto.

Molestia y fuerte respuesta de Jorge Luis Pinto a periodista, después de Tolima vs. Cali

Aparte de las polémicas arbitrales del encuentro en el que los ‘verdiblancos’ superaron al equipo de Ibagué, con dudas en el penal y la expulsión en contra de los locales, algunos consideran que los jugadores de Jorge Luis Pinto ‘quemaron tiempo’ y no ayudaron al ritmo de juego. Por eso un periodista lo cuestionó por eso y por un eventual peligro de ir a la B:

“El partido pasado, frente a Águilas Doradas, manifestaba que el anti-fútbol, que se tiraban al campo. Y hoy se vieron varios jugadores del Deportivo Cali haciendo lo mismo. ¿Mira usted, de reojo, ‘el fantasma del descenso’?”.

Pues, el técnico colombiano que llegó más lejos en la historia de los Mundiales de fútbol de mayores, con Costa Rica en Brasil 2014, no aguantó el cuestionamiento del descenso y así lo hizo saber:

“Usted me hace unas preguntas, tan absurdas, que me sorprende. Se lo digo con toda la sinceridad. ¿Por qué no me habla de que vamos invictos, que estamos escalando posiciones? Al menor, apóyenos en eso”

Y lo del tiempo de juego, también ‘calentó’ al santandereano y atacó de nuevo al comunicador:

“¿Qué fue lo otro que me preguntó, que es peor? Que nosotros nos tiramos al piso. No vio que Mera está desgarrado y tuvimos que sacarlo por eso. Podría decir que Tolima se tiró más al piso”.

Además, completó su respuesta y comparó con lo ocurrido contra Águilas Doradas, según su visión y concepto: “Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones de esa, lo invito a que vea el video. Pero hoy no. Primero, a ellos (los jugadores) fue lo primero que les dije: Yo no quiero jugadores tirándose al piso y parando el partido. Yo no quiero jugadores así en mi equipo y tengo esa filosofía de juego y la voy a sostener”.

Al final de la rueda de prensa, el jefe de prensa del Deportivo Cali quiso recordar el tiempo de juego que hubo en aquel partido contra el equipo dorado, cosa que aprovechó Jorge Luis Pinto para volver a señalar que su equipo no juega así: “De 90 se jugaron, 27 el primer tiempo y 23 el segundo. Ahora le digo, más tardecito, cuánto se jugó aquí”.

Parece que se está volviendo un tema de cada rueda de prensa, sin importar el resultado o los protagonistas. Al caso de Pinto se han sumado Alberto Suárez con Envigado, Alexis García con La Equidad, entre otros.