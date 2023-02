Equivocados estaban quienes creyeron que el árbitro Diego Escalante era sinónimo de garantía. El antioqueño fue uno de los responsables de la dura derrota (1-2) del Deportes Tolima como local frente al Deportivo Cali, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 1 2023: ni más ni menos se ‘inventó’ un penal inexistente en favor de la visita, que transformó en gol el delantero Gustavo Adrián Ramírez.

El juez, al minuto 33 del compromiso, sancionó una supuesta infracción del arquero William David Cuesta sobre Ramírez, cuando en las cámaras de televisión se vio con claridad que no hubo tal falta. Y pese a que en esta ocasión el VAR Jhon Perdomo -de negros antecedentes con la ‘tribu’- le avisó que era necesario reevaluar la jugada, ante la posibilidad de que haya cometido un error, el juez se mantuvo.

(Vea también: Pinto dice que periodistas hacen “preguntas absurdas” y manda mensaje: “Miremos fútbol”)

Y es que todo indica a que se habría vio una imprudencia cuando el golero fue a la caza del balón y alcanzó a tocarlo con sus manos, antes del arribo del ariete, quien incluso se llevó por delante al ‘guardián’ ‘Pijao’. Ni con la videoasistencia el réferi logró tomar una decisión correcta; por lo que perjudicó a los dirigidos por Hernán Torres, quien en esta ocasión no quiso señalar a los de negro.

“En una época peleaba mucho con los árbitros, pero eso es peor. Es pelear con la Policía. Allá ellos qué hacen, si seguirán haciendo en lo que están haciendo, se mejora, se empeora. Nosotros, como Deportes Tolima, no nos vamos a meter con ellos, que hagan lo que quieran”, contestó Torres ante el interrogante de qué calificación le merecía lo hecho por Escalante. Enérgico desahogo.

(Vea también: Deportivo Cali venció y empujó al Tolima hacia la crisis; los hinchas señalan al DT)

Aunque el segundo penal decretado a la ‘tribu’ sí existió, tras la mano del lateral Léider Riascos, a la salida de un tiro de esquina, otra vez el trabajo de Escalante quedó en entredicho a los 90′, instante en el que expulsó por una dudosa falta al delantero Brayan Gil, cuando lo justo hubiera sido un cartón amarillo, en una acción en la que Perdomo no puso en alerta al encargado de impartir justicia.

En líneas generales, la presentación de Escalante dejó serias inconsistencias, cuando venía de resolver situaciones de máxima exigencia en el clásico cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, el fin de semana anterior. Una labor que le impidió al dueño de casa evitar una debacle frente a su gente, en una jornada deslucida para un elenco que está obligado a dar la pelea por los primeros lugares.

Lee También

No es la primera ocasión en el último tiempo en que las decisiones de los colegiados afectan a elenco de la ‘Tierra Firme’, que -aparte de luchar contra el rival de turno- ahora deberá tener cuidado con los árbitros para no verse perjudicado en sus intereses. Una conclusión que, a juicio de lo visto en el gramado del ‘Coloso de la 37’ con Escalante, no parece exagerada en contra de los ‘musicales’.