Deportivo Cali, después de tres empates de manera consecutiva, logró derrotar al Deportes Tolima 1-2 en Ibagué y consiguió su primera victoria en el actual torneo; el paraguayo Gustavo Ramírez cumplió con la ley del ex y Adrián Parra marcó el gol definitivo en los últimos minutos.

Tras un triunfo vital, Jorge Luis Pinto habló del compromiso: “La clave de Deportivo Cali en el inicio de la temporada se basa en la actitud de los jugadores y el trabajo que venimos haciendo desde el 2 de enero. Hemos venido trabajando intensamente en todos los aspectos, se han compenetrado los muchachos y han cumplido tácticamente, el esfuerzo se ve en el resultado. Ojalá que podamos sostener esta línea de producción del equipo y ganar muchos más partidos”.

Sobre el nivel de Aldair Gutiérrez en el Cali y su penal fallado: “Aldair fue brillante, lo único es que debió haberle dado más duro al balón en el penalti, pero fue brillante. Alimentó a Velasco, tuvo intensidad en el juego, agresividad en el quite, juego aéreo. Tolima fue un equipo recio, duro, que buscó el área durante los 90 minutos, fue un partido muy bien disputado y Aldair en esa parte defensiva hizo un brillante trabajo”.

Mucho se habló de la conferencia donde Pinto le envió su mensaje a Lucas González sobre la perdida de tiempo, le preguntaron que por qué su equipo hizo lo mismo en Ibagué y esto respondió: “Usted me hace unas preguntas tan absurdas, que me sorprende, se lo digo con toda la sinceridad. Por qué no me habla que estamos ganando, que vamos invictos, estamos escalando posiciones. Al menos apóyenos en eso”.

“¿Nosotros nos tiramos al piso? No vio que Mera está desgarrado y los otros tuvimos que sacarlos por eso, podría decir que el Tolima se tiró más al piso. Miremos fútbol, ese día lo dije porque había múltiples situaciones de eso y lo invito a que vea el video. Hoy no, primero le dije a ellos es que no quiero jugadores tirándose al piso y parando el partido, tengo esa filosofía de juego y la voy a sostener. No sé si gane o pierda, pero la voy a sostener”.

“Estamos progresando, que felizmente todos los goles en las acciones que tuvimos contra Águilas el partido pasado, hoy se nos dieron, contra Nacional también. Estamos avanzando, pienso que el equipo ha ido cogiendo forma y viene encontrando últimamente el gol, que es lo que estamos buscando, pero nosotros no jugamos para tirarnos atrás. Nosotros jugamos para atacar”.