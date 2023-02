Previo al choque frente a Barranquilla F.C. por Copa BetPlay, Jorge Luis Pinto confesó que no se arrepiente de sus últimas declaraciones, las cuales, involucracion al entorno de Águilas Doradas.

El actual técnico del elenco caleño hizo parte de la rueda de prensa con relación al duelo entre Deportivo Cali y Barranquilla F.C, compromiso que se jugará este miércoles 22 de febrero en el Estadio Palmaseca. Recordemos que, en los últimos días, el entrenador santandereano criticó rotundamente a Lucas González, y a todos sus dirigidos, ya que según él, “quemaron” mucho tiempo en el duelo entre verdes y dorados que finalizó 1-1-.

Antes de hablar del elenco antioqueño y su entrenador, Jorge Luis contó frente a los micrófonos su pedido con los jugadores que dirige: “Por el pasado no me interesa preguntar, a mis jugadores les pido que se adapten al sistema de trabajo. Quiero generar una estabilidad en los jugadores los cambios se irán viendo.

“Yo no tengo nada que hablar con él (Lucas González) ni él tiene que hablar nada conmigo, esa es la verdad… En el primer tiempo se jugaron 27 minutos y en el segundo 23. Qué vergüenza para el fútbol”, dijo Pinto.

Además, mencionó: “Ratifico totalmente las declaraciones que en su momento di. No quito ni una palabra, así como les conté que mi libro no tiene palabras de nadie todas las escribí yo, no me arrepiento de nada”.

El estratega Azucarero finalizó de la siguiente manera: “Es penoso para la afición que hagamos 23 minutos de juego cuando el partido es de 45, eso es lo que ustedes nos tienen que ayudar a nosotros a hablar”.