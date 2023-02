Ya estamos acostumbrados a que Carlos Antonio Vélez exprese sus polémicas opiniones y ataques en contra de los jugadores de fútbol, haciendo énfasis en muchos argentinos. Pero con Emiliano ‘Dibu’ Martínez hay algo particular y durante todo el Mundial Qatar 2022 lo hizo público y sin filtros.

Pero ahora, después de que Lionel Messi diera una serie de entrevistas en las que reconoció que algunas de sus celebraciones y reacciones no fueron las adecuadas, sobre todo en el partido contra Países Bajos, el comentarista se confesó. Y para sorpresa de muchos, reveló detalles de su familia que ha vivido después del título mundial de la selección de Argentina.

Carlos Antonio Vélez reveló lo que ha pasado con su nieto, por culpa del ‘Dibu Martínez:

En el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio se refirió a lo que ha venido diciendo Messi. Pero después apuntó al ‘Dibu’ y parece que se volvió el ‘mal ejemplo’ para el hijo de su hija Paola Vélez:

“Me parece bien, porque los chicos copian eso, yo lo he contado, mi nieto Antonio está jugando al fútbol, ya. Le gusta y el Mundial lo metió en eso y anda ‘enzorrado’. Y le gusta el arco, esa es la única mala noticia (risas); en mi época lo hice, y respeto y me encantan los arqueros…”

Vélez confesó que cuando era joven, tenía varios referentes del arco como Pablo Centurión, Adolfo Riquelme, Rodolfo Camerini, Isidro ‘Trucutrú’ Olmos, José Rosendo Toledo, Gianfranco Troilo, Antonio Zaracho. Pero su nieto estaba fijándose en ‘Dibu’ Martínez:

“Uno va mirando modelos y les cuento la anécdota. En vacaciones, en Lima, que iba a su clase de fútbol mi nieto y lo acompañaba todos los días. Y un día de esos, se puso a hacer la celebración del ‘Dibu’ Martínez. ¡Bah! Le metí su grito”.

Y después de contar que lo regañó, por la decepción del modelo que tomó el pequeño, señaló a los jugadores y su responsabilidad ante los jóvenes: “Los jugadores no se dan cuenta, pero todo lo que hacen, esos pelados lo fijan y lo repiten. Tengan mucho cuidado, hombre, no sé qué parte no entienden”.

Para finalizar su reflexión, Carlos Antonio Vélez reconoció que también comete errores, como los jugadores a los que él señala. Sin embargo, les dio más responsabilidad a ellos, por la exposición que tienen:

“Me parece muy bueno lo de Messi, es una falta de respeto con un rival… Muy bien Messi, todos nos equivocamos y hacemos cada barbaridad, cada bobada. Yo las hago todos los días y a toda hora, pero lo mío no refleja como si refleja lo de todos estos muchachos que están expuestos al mundo, a través de la televisión”

Habrá que esperar si Antonio, el nieto del comentarista, puede lograr el sueño que tuvo su abuelo y se convierte en un portero profesional.