Según Carlos Antonio Vélez, el Mundial Qatar 2022 le ha gustado y así ha criticado a muchos que han cuestionado la calidad del juego, como Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid. Sin embargo, a uno de los grandes candidatos, como lo es Argentina, no le perdona nada y ataca a los jugadores, al técnico y todo lo que tiene relación con los ‘gauchos’.

En medio de su programa ‘Planeta Fútbol’, que se emite por la emisora Antena 2, el manizaleño se dejó escuchar en una larga crítica sobre Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lionel Scaloni, entre otros. Teniendo como base el partido de cuartos de final, que terminó con polémica y discusiones con los jugadores y cuerpo técnico de Países Bajos.

Tal como lo ha hecho desde hace varios años, con casos puntuales como la Copa Libertadores 2004 ganada por Once Caldas, la Copa América Brasil 2021 y la situación de Messi en el Barcelona, ahora Vélez dejó en duda todos los argumentos argentinos para aspirar a llegar a la final mundialista.

Los ataques de Carlos Antonio Vélez a Argentina, Messi, ‘Dibu’ y más:

Según Carlos Antonio, Argentina está en los 4 mejores de la competencia solo porque ‘Dibu’ Martínez ataja penales, pero para decir esto, se refirió con términos fuertes al portero: “Argentina está aquí por Martínez; tipo antipático, pesado, grosero, atarván, sobrador. Pero en los lanzamientos del punto penal, es casi que infalible; ya lo vimos en la Copa América y aquí también desafió a Van Dijk y compañía, paró los 2 lanzamientos desde el punto penal iniciales, que al fin y al cabo determinaron la clasificación argentina”, manifestó Carlos Antonio.

Y como la fase de cuartos de final se definió desde el punto penal, el periodista hizo énfasis en que ‘la albiceleste’ no pudo ganarle a los neerlandeses. Y después, con algunos elogios escondidos en una dura crítica, llegó el turno de hablar de ayudas del árbitro y lo mal que estaría jugando Messi, según su particular concepto:

“Argentina está aquí, ha tenido un camino más fácil que los demás. El árbitro Mateu Lahoz le ayudó, a mí no me vengan con el cuento de que los perjudicó; les ayudó. Messi era para expulsión; primero era una mano, después 2 planchas, estaba ‘salido de la ropa’. Y hay que parar y decir que ‘el pecho frío’ de antes ya no es ‘pecho frío’. Pudo haber bajado en el rendimiento, aparece poco, influyente en los goles, hizo un pase-gol espectacular para Molina. Pero es bastante irregular, hay jugadores de mejor rendimiento que él, que no tienen el foco de Messi. El mundo está muy agradecido con Messi, ya lo fijó como un ídolo, un hombre brillante, evidentemente lo fue y ya no lo es”.

Según Vélez, ‘Lío’ ya no es el mejor jugador del mundo y no está cerca de serlo, algo que puede ser cierto, los años no pasan solos. Pero después dijo que lo único bueno del zurdo argentino es que no es “pechi-frío”:

“Sigue viviendo del recuerdo y vivirá muchos años del recuerdo, porque es así. La gente no olvida fácil, es muy agradecida con ese tipo de jugadores. Pero hoy, su rendimiento no es el más destacado, importante y no el más destacado. Pero ha tenido un cambio y una evolución en el carácter, por lo menos insulta, putea, maltrata a los rivales, le dijo bobo a uno, le ‘puso las orejas’ al técnico, insultó al otro, empujó al de más allá. Por lo menos, dejó de ser ‘pecho frío’, eso es un avance muy importante”.

Y aparte de analizar el juego de Messi, Vélez también le analizó sus declaraciones en contra del juego de Louis van Gaal con Países Bajos, quitándole validez a lo que expresó. Eso sí, Carlos Antonio viene sosteniendo que Argentina gana los torneos con ayudas o por preferencia, lo hizo en la Copa América ganada por los ‘gauchos’ en 2021 y lo dijo ahora, nombrando al emir de Qatar: “Se le quiere hacer un homenaje al emir, qué mejor final que Francia y Argentina, con PSG representado por Mbappé y Messi. Sería el mejor regalo para el emir, que es el dueño de esos jugadores”.

Para ir cerrando la larga lista de aspectos negativos de la selección de Argentina, según el comentarista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio, el equipo no tiene para ser campeón y solo podría lograrlo con una mala noche del rival:

“Independiente de que Argentina gane este Mundial o no, yo no lo veo con fútbol para ganar, lo que no significa que no lo puede ganar. Lo puede ganar perfectamente. Una mala noche, como le pasó a Brasil contra Croacia, alargar un partido y llegar a los lanzamientos desde el punto penal, y que ‘el Dibu’ pare 2 o 3… Eso no significa que todos, en el continente, estamos jugando a lo que todo el mundo está jugando”.

Y aunque en toda su larga explicación y señalamientos en contra de Argentina, Messi y ‘Dibu’, parecía un hincha más. Carlos Antonio Vélez lo niega: “Uno no puede venir con gorra y vincha, porque no soy hincha de nadie, vengo a ver fútbol y trato de sacar concusiones de un juego que cada día tiene más tecnología, datos e información”.

Habrá que esperar si el fútbol le da la razón al comentarista o queda ‘retratado’ y expuesto por su sentimiento contrario al de ‘la albiceleste’. Solo en la cancha, con el balón y los goles lo dirán.