Este martes, diferentes medios deportivos informaron sobre el deceso del comunicador británico Roger Pearce, director técnico de la televisión inglesa ITV, quien perdió la vida el 21 de noviembre mientras cubría la Copa del Mundo Qatar 2022.

(Vea también: [Video] Así es la canción navideña de ‘¿Qué miras bobo?’ que hicieron por Lionel Messi)

Según informó en su momento la propia cadena televisiva, recoge el diario Marca, Pearce, de 61 años, se encontraba cubriendo su octavo Mundial y, teniendo en cuenta la fecha de su pérdida, se convirtió en el primer periodista reportado como muerto en territorio catarí durante el desarrollo del torneo.

“Tenemos noticias muy tristes que traerles desde Catar. Nuestro director técnico, Roger Pearce, quien estaba cubriendo su octava Copa del Mundo, ha fallecido lamentablemente. Roger y su equipo han sido un equipo clave para trasladar la imagen hasta las casas de los espectadores y era una figura muy respetada en la industria televisiva de transmisión deportiva”, dijo el presentador del noticiero del canal, Mark Pougatch.

ITV Sport presenter Mark Pougatch took a few moments during this evening's World Cup programme to pay tribute to technical director Roger Pearce who died over the weekend. pic.twitter.com/tro8WdP4gT

— Clean Feed @ The TV Room (@cleanfeed_ttvr) November 21, 2022