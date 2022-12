Grant Wahl, de 48 años, se hizo noticia cuando fue detenido en el Mundial de Catar 2022 por llevar una camiseta arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTIQ, perseguida en ese país árabe.

Sin embargo, antes de ello también era reconocido por contribuir a aumentar la popularidad del fútbol en Estados Unidos a través de décadas de vívidos reportajes en Sports Illustrated, y posteriormente en CBS Sports, para la que cubría el partido Argentina-Países Bajos del viernes, en el estadio Lusail.

Según NPR, Wahl se desplomó en la tribuna de prensa cuando el partido se acercaba a su fin. Los paramédicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar antes de llevárselo en camilla. De acuerdo con el diario Wall Street Journal, Wahl sufrió al parecer un ataque al corazón.

Fifa, Federación estadounidense y hasta LeBron James lamentaron muerte de Grant Wahl

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

“Estoy en completo shock”, tuiteó por su parte su esposa Celine Gounder, renombrada epidemióloga.

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight. I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022

Wahl fue detenido en Catar el 21 de noviembre por personal de seguridad después de que vistiera una camiseta arcoíris en el partido entre las selecciones de Estados Unidos y Gales, aunque después tuvieron que pedirle disculpas, incluso de parte de la Fifa.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

El ente rector del fútbol mundial también emitió un comunicado, firmado por el presidente, Gianni Infantino, lamentando el hecho:

FIFA President expresses condolences to family and friends of Grant Wahl. pic.twitter.com/WoEN5hUMve — FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2022

En 1996, Wahl se incorporó a Sports Illustrated, en ese momento la principal publicación deportiva estadounidense, para informar sobre fútbol. Permaneció en la revista hasta 2020, y un año después se incorporó a CBS Sports. Esa publicación también lamentó lo ocurrido:

We are heartbroken that former Sports Illustrated senior writer Grant Wahl died while covering the World Cup in Qatar. Our thoughts are with his family and loved ones at this tragic time. https://t.co/B9dhFPSPZq pic.twitter.com/2ydpmtguRF — Sports Illustrated (@SInow) December 10, 2022

La cadena ESPN también expresó sus condolencias:

Grant Wahl, one of the most well-known soccer writers in the United States, has died. Wahl was covering the World Cup match between Argentina and the Netherlands. More: https://t.co/I4Bd7BMjvM pic.twitter.com/tnNxp8qGSo — ESPN (@espn) December 10, 2022

Incluso el astro del baloncesto LeBron James lo recordó y se mostró apesadumbrado por su muerte: