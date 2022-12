Aunque no salió nada bien de la selección de México y fue muy criticado por la prensa y algunos referentes del fútbol ‘manito’. Juan Carlos Osorio fue contratado por un medio de ese país, para que analice el Mundial Qatar 2022. Y en una de sus participaciones más polémicas y discutibles, el risaraldense se mostró ofendido con Lionel Messi, por lo que hizo frente a Louis van Gaal.

En el espacio ‘Fútbol Picante’, de ESPN México, el extécnico de Millonarios, Once Caldas, Nacional y América, quiso evitar el tema polémico de los cuartos de final de la cita mundialista. Pero ante la insistencia, y también por lo que estaba callando, terminó subiendo el tono y dejando clara su postura.

Así como lo hemos visto en diferentes situaciones, ‘el profe’ siempre se ha mostrado muy cercano a la escuela y estilo de entrenadores como Van Gaal, por eso le tiene mucho respeto. Pero también sumó un concepto particular sobre lo que hizo Messi, que no le gustó y le disgustó muchísimo.

¿Qué dijo Juan Carlos Osorio del gesto de Lionel Messi a Louis van Gaal?

Cuando en el mencionado espacio de análisis y opinión, hablaban del tema que se dio en el partido Países Bajos vs. Argentina, le preguntaron a Osorio y se mostró apático, desinteresado y muy molesto. Pero ante la insistencia del periodista José Ramón Fernández, soltó lo siguiente: “Prefiero no opinar de ese tema, tengo una idea muy personal sobre ese tema, sobre todo. No, no quiero hablar de ese tema… Muy respetable la opinión de todos ustedes”.

Pero como los otros integrantes del programa siguieron hablando de Messi y Van Gaal, Osorio no aguantó más lo que se había guardado en un primer momento. Destacando lo que significa el neerlandés para el fútbol y destacando que merece respeto:

“Lo único que me gustaría resaltar del último juego es que el señor Van Gaal, se hizo cargo de esta selección 20 juegos internacionales y no perdió nunca y no ha perdido en 12 juegos de torneos Mundiales. Entonces, merece mucho respeto de mi parte”

Parecía tema cerrado, pero de nuevo intervino cuando hablaron de la salud del técnico del equipo europeo, apuntando a un irrespeto del jugador argentino por no considerar ese tema personal: “Entonces, súmele ese factor, también. Es un señor y es de los mejores históricamente y está a un nivel, que por lo que ha hecho por el fútbol y por los resultados que ha logrado, merece respeto”.

En ese punto, entró a debatir el polémico periodista David Faitelson, que no se guarda nada y siempre le pone ‘picante’ a las conversaciones. “¿Y Messi, no merece respeto? Con todo respeto, ‘profe’”, dijo el ‘manito’, llevando a que el colombiano explotara para pedir que no lo forzaran a dar una opinión más comprometedora:

“También [merece respeto]… Míster, por favor, usted toma partido, yo no. Yo me sitúo en un punto neutral, porque yo no estoy allá, yo no sé quién provocó a quién, ni quién dijo esto o quién dijo aquello”.

Juan Carlos Osorio cerró su intervención, ratificando que Louis van Gaal fue irrespetado por Lionel Messi, pero afirmando que la señal de las manos detrás de sus orejas fueron por los problemas del pasado de Juan Román Riquelme con el polémico técnico neerlandés. “Leo las expresiones, y esta expresión [se puso las manos en las orejas] es claramente por una situación personal de otro jugador, con el señor Van Gaal. Y no tiene nada que ver con esto”.

Aunque en el programa de ESPN México recordaron que el mencionado técnico de Países Bajos también tuvo expresiones que no gustaron en el plantel de Argentina, Osorio se mantuvo y se reflejó su indignación por lo ocurrido en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.