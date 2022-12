Continúa la polémica tras la accidentada clasificación de la selección Argentina a la semifinal de la Copa del Mundo 2022, tras vencer en los penales a Países Bajos (4-3), luego del 2-2 en los 120 minutos de la llave, en la que el gran protagonista fue el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Luego de las declaraciones del volante Lionel Messi, en las que arremetió contra el técnico rival, el veterano Loius Van Gaal y contra el árbitro español Mateu Lahoz, también se conoció el destinatario de la ya popular frase en redes sociales ‘Qué mirás, bobo’, que ya le dio la vuelta al mundo.

El protagonista de los mensajes fue el que pintaba a ser el ‘verdugo’ de la ilusión ‘albiceleste’, Wout Weghorst, quien con doblete prolongó la llave hasta el punto blanco. En el video que se hizo viral horas después, se ve cómo el futbolista intentó acercarse, sin que se conocieran los motivos.

El propio Weghorst se encargó de dar su versión. Dijo sentirse contrariado por las palabras de uno de los mejores jugadores de la historia y que su intención nunca fue agredirlo, sino todo lo contrario. Algo que pareció entender Sergio ‘Kun’ Agüero, quien lo atajó y escuchó al delantero.

(Vea también: Fifa le puso su tatequieto a Argentina y abrió investigación; Messi podría ser sancionado)

“Quería estrecharle la mano luego de que acabara el partido, pero el no quiso. Mi español no es muy bueno, así que no entendía mucho, solo sabía que eran malas palabras. Realmente no entiendo la falta de respeto. Fue decepcionante”, reveló, cuando le preguntaron por el suceso.