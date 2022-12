Así como Carlos Antonio Vélez había expresado que prefería a Millonarios y no a Deportivo Pereira o Independiente Medellín, para la final de la Liga BetPlay 2-2022, también dejó otras afirmaciones que no quedaron nada claras. Y aunque ya está por disputarse el título del FPC en este segundo semestre del año, este tema quedó en el aire.

Las palabras de Alberto Gamero fueron las que se llevaron la atención, ya que al clasificar Pereira, por su victoria contra Junior, dijo que era extraño que los ‘matecañas’ hayan ganado en Barranquilla después de tanto tiempo. Pero no todos tuvieron registro de lo dicho por el mencionado comentarista, que fue por el mismo camino y también incluyó esa serie de problemas entre Águilas Doradas y Medellín.

Aquellas denuncias de Andrés Felipe Cadavid, sobre las supuestas amenazas de José Fernando Salazar (dueño del equipo dorado), terminaron en una aclaración del defensor. Y las acusaciones de los recogebolas del ‘poderosos’, en contra del mismo directivo, tampoco tuvieron ningún resultado. Sí hubo una sanción de Dimayor por los hechos ocurridos en los corredores del Atanasio Girardot, pero no se supo mucho más.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre la definición de Pereira y Medellín como finalistas?

Todo nació por una pregunta de Henry ‘el Bocha’ Jiménez, compañero de programa radial de Carlos Antonio, cuestionando por los cambios desde que ellos salieron de Colombia rumbo al Mundial Qatar 2022. En ese momento, Millonarios y Águilas Doradas eran líderes de los grupos y parecían encaminarse a ser finalistas.

Y como todo cambió, en esos pocos días, los periodistas que estaban en la sede mundialista no encontraron explicación y se dieron estas palabras. Así inició la intervención de Vélez: “(Pereira) Gana en una plaza en la que nunca había ganado, desde no sé hace cuánto y Deportivo Independiente Medellín se mete en un ‘rifi-rafe’ con el otro (Salazar), ‘calienta’ el ambiente cuando necesitaba ‘calentarlo’ y después quiere ‘enfriarlo’…”.

Sin comprometerse en nada y contando que no había visto ningún partido del FPC, desde que llegó a Qatar, el comentarista de Win Sports, RCN Radio y Canal RCN dejó en manos de sus colegas que están en Colombia lo que supuestamente se debería saber, aunque mencionó los resultados de Pereira contra Santa Fe y Junior, además de los incidentes con Medellín y Águilas:

“Prefiero no saber muchas cosas, nada más, prefiero no saberlas. Porque es muy raro que hayan pasado tantas ‘cosillas’ en el camino y uno no sabe de dónde vengan y para dónde vayan. Entonces, yo prefiero que eso sea por quienes estuvieron allá y vieron. Yo no vi ningún partido, no lo vi, por el horario. Me sorprendió que el Pereira ganara 5 – 1 (a Santa Fe), que en 2 partidos hiciera 7 goles y solamente recibiera 1.

Eso sí me causó sorpresa, pero no sé por qué el 5 – 1, no sé por qué el 2 a 0, no sé eso.

Y no sé por qué los líos del Medellín con Águilas, no sé por qué se presentaron.

¿A título de qué? No sé nada, no tengo la menor idea”.

Para finalizar el tema, Vélez se mostró indiferente a lo que pueda ocurrir en la final entre Pereira y Medellín, pero le dijo al ‘Bocha’ Jiménez que podía averiguar más del tema:

“Yo estoy aquí, desde el Mundial y desde aquí les puedo informar y contar. Lo que he dicho, simplemente, es teniendo en cuenta unos resultados y unos hechos puestos.

Porque el finalista es Medellín, el finalista es Pereira. Y no hay nada qué hacer, lo demás, lo van a tener que averiguar allá…

Empiece a averiguar qué fue lo que pasó, si eso es futbolísticamente normal, si eso fue un accidente, ¿qué fue lo que pasó?, pero algo pasó. En una semana pasaron muchas cosas y ya está”

Muchas preguntas quedan en el aire, más allá de lo que el propio Gamero había hablado de Pereira ganándole a Junior en Barranquilla. Carlos Antonio Vélez habló de la goleada de los risaraldenses a Santa Fe y lo que pasó entre Medellín y José Fernando Salazar. Sería bueno que aclarara el tema o se dijera realmente por qué se considera extraño lo que pasó.