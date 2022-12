A pesar de perder la oportunidad de irse ganando para el partido de vuelta, en la final de Liga BetPlay 2-2022, David González se fue feliz con su equipo y también con la final de ida jugada con Deportivo Pereira. Lo más llamativo es que el joven entrenador de Independiente Medellín le mandó un mensaje a los que quedaron inconformes con los protagonistas de la final.

Y para los que escucharon las críticas de Carlos Antonio Vélez, el día que se definió el paso del ‘poderoso’ y el ‘matecaña’, lo que dijo el entrenador paisa da a entender que es una respuesta a la inconformidad del comentarista de Win Sports y RCN Radio.

(Lea también: “Grande ‘Chipi Chipi'”: memes, con la boca abierta por arquero del Pereira ante Medellín)

En su programa radial, Vélez afirmó: “Con todo respeto, creo que tienen menos que varios equipos del fútbol colombiano. Lo del Medellín ha sido imperfecto, altas y bajas, y lo del Pereira una ‘patriada’ y un gran esfuerzo… el equipo que mejor había hecho las cosas; durante el último tiempo, había sido, y es, Millonarios. Y eso ratifica aquello de que no siempre los campeones son los mejores”.

Desde la primera respuesta en la rueda de prensa, posterior al empate 1 por 1 de Medellín contra Pereira, González quiso enaltecer el nivel de la final y a los equipos que llegaron a la definición del campeón: “No creo que nos haya faltado nada más, el partido que vi hoy, creo que es de los mejores partidos que hemos jugado. Me voy muy tranquilo y contento, por lo que los jugadores muestran en la cancha; lo que hicieron las oportunidades de gol que crearon ante un rival, que no está aquí por suerte ni porque nadie le regaló nada…”.

Esposa de Antoine Griezmann contó lo peor de su relación con el jugador: "No veo ventaja"

Aunque Carlos Antonio Vélez, y muchos otros, aún creen que Millonarios era el que debía llegar a la final, para David es claro que Pereira era el mejor rival y por eso dejó afuera a los azules, además de Santa Fe y Junior:

(Vea también: [Video] A Andrés Cadavid le taparon penalti en la final de Liga; hizo la de siempre)

“Al terminar el partido en Pasto, me preguntaron que cuál rival prefería y dije que el más fuerte. Y este, definitivamente, es el más fuerte y me encanta. Me encanta que haya un partido así, que incluso esté con el resultado que está, para el partido del miércoles”