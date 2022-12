El Mundial de Qatar 2022 ya está a punto de llegar a su fin. Durante casi 20 días, los aficionados del fútbol han podido disfrutar de los diferentes partidos entre los equipos de varios países del mundo.

El viernes y sábado se llevaron a cabo los cuartos de final. Hoy, a las 2 de la tarde, se definirá el primer equipo que pasa a la final, entre Argentina Vs Croacia. Mañana, se enfrentarán Francia vs. Inglaterra.

¿Cuánto le costó un café a Marina Granziera en Qatar?

En las últimas horas, la periodista de deportes de Noticias Caracol, posteó unas imágenes en sus historias de Instagram donde aparece con dos de sus compañeros de trabajo. Allí, mostró que quería ir a comprar un café en un lugar muy conocido. Antes de entrar, junto con ellos, comentaron los posibles precios con los que se podrían encontrar a la hora de comprar un café. Uno de sus compañeros dijo que costaba 40 mil, otro aseguró que 35 mil y ella optó por 25 mil pesos.

En las imágenes se observa cuando entra al sitio. “Tremendo lugar, tenía hasta susto de preguntar”, escribió. Luego se enfocó ella, con su café que acababa de comprar. “Fuimos valientes y pedimos el café, la verdad me dio pena no pedirlo después de haber entrado y ser la única en estar haciendo fila. Costó 24… El que convierte no se divierte, es decir que en pesos colombianos fueron 31 mil”.

¿Cuántos idiomas habla Marina Granziera?

La periodista deportista no es colombiana. Nació en Sao Paulo, Brasil, y gusta de los deportes desde la niñez. Desde hace varios años trabaja en Colombia, y está casada con Iván Bonnett, padre de su hija María. La experta en deportes habla varios idiomas, entre ellos, portugués, español, inglés e italiano.