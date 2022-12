Este miércoles, la selección de Polonia logró una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 pese a caer 0-2 ante su similar de Argentina. Las grandes intervenciones del arquero Wojciech Szczesny y del defensa Jakub Kiwior fueron determinantes para impedir que un marcador más amplio los hubiera eliminado.

(Vea también: Tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022 hoy: Argentina, clasificado; México, eliminado)

Szczesny, guardameta de la Juventus, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cita mundialista, ya que, ante Argentina, detuvo su segunda pena máxima en lo que va del Mundial: el primero ante el saudí Salem Al-Dawsari y el segundo ante el mismísimo Lionel Messi.

En este último se presentó un hecho curioso, pues según indicó el propio arquero, la controversia arbitral le permitió hacer una apuesta con el atacante argentino momentos antes de atajarle el disparo.

De acuerdo con lo explicado por el polaco al terminar el encuentro, apostó con Messi 100 euros a que el referí neerlandés Danny Makkelie no decretaría la acción como penal. Sin embargo, la decisión fue contraria y el arquero perdió dicha apuesta.

“Hablamos antes del penal y le dije que le apostaba 100 euros a que no iban a dar el penal, así que he perdido una apuesta contra Messi. No me importa en este momento, no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero”, mencionó el europeo en zona mixta.