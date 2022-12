México superó 2-1 a Arabia Saudita en la última fecha del cuadrangular C, pero no le alcanzó para avanzar a octavos de final porque necesitaba imponerse por 3 goles de ventaja.

(Vea también: Argentina clasificó fácil; México, eliminado en el minuto 95)

En consecuencia, el entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino manifestó ante los medios de comunicación después de la contienda que no era más el seleccionador nacional del elenco tricolor.

Gerardo ‘Tata’ Martino leaves Mexico, he’s set to part ways with the national team — contract terminated for the head coach as he announced. 🚨🇲🇽 #Qatar2022

“My contract ended as soon as the referee blew the whistle”, Tata Martino tells @FoxSoccer. pic.twitter.com/3vYdh0llwb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022