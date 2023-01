El final de la novela entre Juan Fernando Quintero y Junior de Barranquilla se definió con una contratación que se presenta con una cifra astronómica en comparación con el actual salario mínimo.

No obstante, después de que se confirmó de manera oficial que el antioqueño será parte del equipo dirigido por Arturo Reyes aparecieron múltiples reacciones en redes sociales.

Al igual que sucedió con otro periodista al que el jugador confrontó cuando en primera instancia parecía fallida la negociación, ahora le dio la cara a una pulla de Carlos Antonio Vélez. Este fue el trino.

Ahora la historia es otra. Que no,q sí,q caro q no importa.Pusieron a Junior de x medio para apretar un negocio con Flamengo,q no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. JFQ..un consejo..hable con su representante x q le afectó la imagen y casi lo deja en 0. https://t.co/7gNZn89GCm

El periodista de Win Sports y RCN Radio acudió a su cuenta personal de Twitter para dejar clara su indisposición por la manera en la que se llevó a cabo este proceso.

“Ahora la historia es otra. Qué no, qué sí, qué caro, qué no importa”, arrancó Vélez en referencia a que un día antes el futbolista dijo que se cayó el fichaje. De ahí, soltó la pulla.

“Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, qué no mordió el anzuelo y a punto estuvo [el jugador] de quedarse en el limbo. JFQ [Juan Fernando Quintero], un consejo, hable con su representante porque le afectó la imagen y casi lo deja en cero”, sentenció.

El ahora jugador de Junior de Barranquilla no se guardó nada para responderle directamente el trino al comunicador caldense, en particular, sobre el tema económico.

“Doctor, nadie me ha dañado la imagen. ¿El anzuelo es el dinero ? No importa, ya fui por él. Lo importante es que voy a estar en mi país y el amor no se compra [emoji de corazón]. Por eso fue”, aseguró.