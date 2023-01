Las cifras oficiales no se dieron a conocer, pero el equipo barranquillero sí dio a conocer que llegó a un acuerdo con Juan Fernando Quintero para que se convierta en el gran refuerzo en este 2023.

Aunque todo parecía definido para que él fuera a Internacional, de Brasil, y los hinchas del ‘tiburón’ daban por finalizadas las opciones para que llegara el antioqueño, Junior sorprendió con este comunicado de prensa en el que confirma la llegada de Quintero.

(Vea también: Periodista estalló (con grosería) contra directivos de Junior por lo de ‘Juanfer’ Quintero)

Lo de los exámenes no es un dato menor, pues Quintero ha tenido algunas molestias físicas en los últimos años y en Junior se han dejado de contratar jugadores porque no pasan los exámenes médicos, que parecen ser muy rigurosos.

Lo cierto es que con este fichaje los hinchas del club barranquillero están felices y sueñan que con la rojiblanca aparezca la magia que el ’10’ ha mostrado en varios clubes del mundo.

Salario de Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla

Extraoficialmente se había conocido que ‘Juanfer’ había solicitado un salario de 6,6 millones de dólares por los 3 años de contrato, aunque se desconoce si ese fue el acuerdo final.

Según se publicó en el momento en que el fichaje parecía caído, Quintero pedía este salario por tres años. Un poco menos de la mitad debía pagarse en el momento en el que firmaran el contrato y el resto mientras que jugara con el club.

Como los directivos del Junior no iban a ceder a esa solicitud, el representante y el jugador no habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, sorprendiendo a todos, finalmente hubo un arreglo que no ha sido divulgado.