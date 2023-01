El pasado martes 10 de enero se dio el viaje de la delegación de Millonarios a suelo estadounidense, para los partidos amistosos contra Hertha Berlin de Alemania y River Plate de Argentina. Y aunque se esperaba ver en cancha a Fernando Uribe y Leonardo Castro, ninguna de las 2 contrataciones pudo estar en los encuentros.

En el caso de Uribe, el mismo Alberto Gamero explicó que no estaba en condiciones y prefería que se quedara en Bogotá, trabajando su forma física y poniéndose a punto. Pero el DT dijo que Castro iba a estar en el avión y esto no ocurrió, según explicaron, por un problema familiar de última hora.

Sin embargo, desde la ciudad de Pereira, de donde es oriundo el atacante y en la última ciudad en la que jugó antes de llegar al club ‘embajador’, revelaron que es por un tema legal. Según el periodista Marino Sánchez, que reveló la información que tenía, el goleador de la Liga BetPlay 2-2022 tiene una demanda por alimentos y no se le permite salir de Colombia.

En el programa ‘Gente, deporte y más’ de Radio Reloj Pereira, el mencionado periodista fue contundente cuando uno de sus compañeros preguntó sobre el problema familiar que argumentaron:

“No puede salir del país. Les voy a contar la historia, él tenía una oferta de México y no pudo hacerla, a raíz de eso. Es un problema familiar por un tema de alimentos, una demanda que tiene, con su ex, infortunadamente. No puede salir del país y esa fue la razón por la cual no viajó con Millonarios. No puede salir del país”.