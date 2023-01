Todo empezó como un rumor de un supuesto interés, después se confirmó con el viaje de Juan Fernando Quintero a Barranquilla y la reunión, y el ‘show’ que hubo alrededor de la misma, con uno de los directivos fuertes de Junior como lo es Alejandro Char. Pero los días pasaron, los rumores siguieron creciendo y ahora se dice que se decidió por ir a Internacional de Porto Alegre de Brasil.

Esto lo dijo el periodista Juan Felipe Cadavid, que desde que empezó a hablarse del futuro de ‘JuanFer’, dijo que tenía una fuente cercana al jugador paisa. Y después de que el mismo periodista afirmara que la decisión estaba por los lados del equipo barranquillero, ahora reveló detalles que le autorizaron a contar al público.

De confirmarse esto, sería un golpe durísimo para el club ‘tiburón’, sobre todo para el directivo que lo contactó, ya que él se encargó de hacer más visible aquella reunión y parece que esa no era la idea del futbolista. Sin embargo, esto no fue lo principal para cambiar de parecer y empezar a buscar opciones por fuera del FPC.

¿Qué dice el entorno de ‘JuanFer’ Quintero sobre la molestia con Junior?

En su canal de YouTube, llamado ‘Hablemos de juego’, Cadavid quiso contar varios puntos, que antes no se habían conocido o que se manejaban de otra forma en la afición, los medios y periodistas. Y no solo lo de la reunión, que no fue tan ‘secreta’, sino de temas puntuales, que no se estarían cumpliendo conforme pasan los días:

“En ese diálogo, en Barranquilla, hablan de unas cifras y Juan Fernando se va tranquilo y dice: Bueno, es arreglar ‘flequitos’ (detalles pequeños). Y siempre la fuente me dijo: Juan Fernando Quintero quiere jugar en Junior”

Al decir eso, Cadavid también resaltó que siempre comunicó en sus redes, videos y programas radiales, que ahora todo dependía de los directivos del Junior: “Ya verán los directivos si tienen o no forma de traer a Juan Fernando Quintero. El cariño en Barranquilla llevó a Juan Fernando a decirle que no a Flamengo”.

Estos 2 aspectos son nuevos, ya que siempre se dijo que estaban en negociaciones, pero parece que las cifras las puso el jugador y solo esperaba la respuesta positiva o negativa del equipo. Y lo de la opción con Flamengo, sí fue cierta desde hace meses y parece que el jugador fue el que se negó, no como insinuaron, que había sido por temas médicos.

Cadavid también resaltó que Quintero actuó en redes sociales muy ‘cariñoso’ con Junior, con las noticias de su supuesta llegada y hasta con fotos de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Giovanni Hernández, que son de los ‘10’ históricos del equipo ‘rojiblanco’. Pero en ese momento empezó a hablar en pasado del deseo del jugador, porque todo estaría encaminado para Brasil, ya que se confiaron los Char en la negociación:

“Él quería jugar en Junior, ya les estoy dando pistas, porque estoy hablando en pasado. Lamentablemente, parece que la gente de Junior sintió, creyó, imaginó, pensó; que no había nada más para ‘JuanFer’. Que solo era Junior o Junior.

Ese pudo ser el sentir, insisto, yo no tengo a alguien que esté en el Junior”

Juan Felipe Cadavid se atrevió a afirmar que en el entorno del zurdo de la selección Colombia entendieron que en las directivas del club estaban dilatando el tema, esperando que bajaran las pretensiones y por eso actuaron con la otra posibilidad de contratación:

“Pues no, Juan Fernando Quintero, hace un rato, casi que dejó listo algo con un equipo internacional. Un equipo que desde Brasil ha salido, el 3 de enero dijeron que era Internacional de Porto Alegre”, dijo el periodista. Y adicionó, que los directivos del equipo brasileño estaban a la espera de lo que pasaba con Junior y buscaron el contacto el pasado 11 de enero.

En este punto, Cadavid empieza a dar señales de que hubo molestia del jugador y su entorno:

“Volvieron a marcar y ‘JuanFer’ les dice: Aquí (Junior) creen que yo no tengo más opciones, me siguen dilatando la cosa; hablemos. Hablaron y llegaron a un acuerdo verbal. Y hoy Juan Fernando Quintero ya no tiene como prioridad al Junior de Barranquilla”

Fuertes afirmaciones que, según el periodista, las hace con la autorización de la fuente cercana al propio futbolista paisa. Y aunque él mismo dice que algo podría cambiar y que tiene esperanza de que no se caigan los contactos, también dijo:

“En este momento la cabeza de ‘JuanFer’ está pensando en lo otro… Tampoco van a esperarlos a que ustedes quieran a Junior. Lo que sienten, de parte de ‘JuanFer’, es que creyeron que no había más opciones y que podían dilatar y desesperar a Juan Fernando”

Y para finalizar una larga explicación de toda la situación, Juan Felipe Cadavid ratificó que su fuente es “grandísima” y que están molestos porque no sintieron que Junior respondiera a la importancia del negocio. Todo esto da para que en la hinchada del equipo ‘tiburón’ señale a los dueños del club, pero hay que escuchar la otra versión.