Carlos Antonio Vélez quedó muy molesto por el título del Manchester City en la Champions League 2022-23. Pero más allá de hablar de fútbol, el comentarista habló de dinero, de años de espera y del mal concepto que tiene de Josep Guardiola y su carrera.

Actualmente, no se entiende por qué hay esos conceptos de Vélez contra el técnico catalán, pero hay que ir al pasado y el dominio que tuvo el mismo ‘Pep’ con el Barcelona sobre el Real Madrid para hallar el origen. Y es que, como muchas veces o ha dicho, el comentarista manizaleño es seguidor apasionado del equipo blanco de España.

Y aunque Guardiola ya no está con Barcelona, Carlos Antonio no olvida y ha ido alimentando sus conceptos con el paso de los años.

Carlos Antonio Vélez criticó el título de Guardiola con Manchester City en la Champions League

En su columna de opinión del lunes 12 de junio, un par de días después de la consagración del equipo inglés contra Inter de Milán, se escucharon las palabras del periodista y parecía un ‘tifosi’ del equipo lombardo: “Inter: qué complicada le metió. Cuando este tipo [Guardiola] enfrenta, como sucedió contra el Chelsea hace 2 años, cuando ‘el Pep’ enfrenta a un técnico que le pone problemas tácticos, no sabe cómo resolverlo. Se tira al piso, se revuelve, hace pantomima, todo un espectáculo para que la gente lo mire y lo aplauda. Como hay gente que le cree eso…”.

Y así como dijo que “Inter mereció empatar el partido, mínimo, o ganar”, Carlos Antonio Vélez señaló que hubo mucha expectativa por el buen juego del City y terminó como un equipo cualquiera, según su concepto:

“Nos anunciaron el apocalipsis y terminaron como cualquier equipo mundano, de barrio, vulgar. Con 10 atrás, de punta y para arriba, apuntándole al 9. Una cosa es el dicho, otra es el hecho”.

Trascendiendo a la final y hablando de la idea de juego de los equipos de Guardiola, el analista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio, dijo que no había ganado nada importante. Ignorando que Guardiola ya ganó 35 trofeos en su carrera como técnico de Barcelona, Bayern München y Manchester City: “Con eso alcanzarán a robar unos años más; el fútbol de posesión, posición, viajar juntos y toda esa mentira que vienen metiendo hace 25 años, que no les ha servido para ganar nada, salvo cuando tuvieron a [Lionel] Messi”.

Vélez dice que Zidane fue más que Guardiola y sus millones

En otro apartado de su columna del programa ‘Planeta Fútbol’, Carlos Antonio Vélez habló de todo el dinero que ha invertido el nuevo rey de Europa en los últimos años, comparando este tema futbolístico con carne de baja calidad: “¿Con 2.000 millones [de euros] y 7 años, para dar esa imagen que dieron el sábado? Es lo que hay y lo que, parece, consume mucha gente y les encanta consumirlo. A mí no me gusta el hueso poroso, me gusta el lomito”.

Y así como se ha explicado del cariño por Real Madrid, el periodista no oculta los sentimientos por Zinedine Zidane, que en el equipo ‘merengue’ se consagró varias veces como el mejor del viejo continente:

“‘Zizou’ ganó 3 Champions seguidas, dando cátedra, y era un ‘calvo HP’. Este [Guardiola] gana una copa, después de 2.000 millones de euros y estar diciendo que no es importante y son importantes los títulos locales. Gana lleno de dudas e incertidumbres, incoherencias”.

Aunque muchas de las palabras de Vélez se basan en el gusto y sus opiniones, que cada quien puede tenerlas y debatirse, el manizaleño aseguró que Josep Guardiola “no pasará nunca a la historia por brillantez”, algo que parece lejano de la realidad. Y para cerrar la serie de críticas, apuntó a los que insultaban a Zidane por no meter a James Rodríguez: “Y le dicen que es el calvo divino. Esa es la miseria humana en todo su esplendor”.