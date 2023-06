Carlos Antonio Vélez, que afirmó que denunciará a jugadores en Colombia por supuestas apuestas, sorprendió con otro mensaje punzante acerca de una situación por fuera del deporte.

El comentarista aprovechó su cuenta personal de Twitter para quejarse de la atención por parte de algunos integrantes del personal en la principal terminal aérea de Bogotá.

“Aunque, manga por hombro andamos en este país, igual deberían poner en sitios claves y con contacto diario y directo con los ciudadanos, como en las bandas de seguridad del aeropuerto El Dorado nacional a personas que por lo menos tengan consideración y respeto por los pasajeros”, afirmó.

Lo cierto es que dejó claro en su publicación que la queja que expresó fue por una situación que aseguró vivió en persona, tema con el que remató su molestia públicamente.

“Su aparente ‘poder’ no les otorga ningún derecho a atropellar a quien pone en banda su equipaje de mano. Mínimo que sepan dar una explicación sin mala cara y sin espetar términos de mal gusto. No lo vi, lo sufrí y me imagino que muchos han pasado por lo mismo. ¿Y así quieren turistas?”, concluyó.