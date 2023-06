Las apuestas en el fútbol colombiano son una realidad hace varios años, llegaron poco a poco, con algunos patrocinios a clubes y en transmisiones, pero en la actualidad se ven marcas de casas de apuestas en todos los clubes, en los estadios y hasta las competencias oficiales tienen patrocinios de esta industria. Sin embargo, lo negativo aparece cuando son los propios protagonistas de los juegos quienes apuestan, en busca de sacar ganancia de los partidos que participan.

Es tanta la prevención que en 2019 la Dimayor trajo al español José Ignacio Arbea, responsable de integridad de LaLiga Española, quien dio charlas y capacitaciones al interior de los clubes del FPC para evitar que los futbolistas, integrantes de cuerpo técnicos o cualquier persona protagonista del espectáculo, termine apostando. Así daba su testimonio al portal Comutricolor en aquel momento:

“Lo más importante para evitar un amaño es hablar con los jugadores, que son los principales actores del evento. Hay que estar con ellos, hacerles ver que el mundo del fútbol es maravilloso, pero que tiene que ser honorable, íntegro. Los que no tienen que apostar o influir son los que juegan o los organizadores”.

A pesar de esto, en el último tiempo se han mencionado casos en los que hay dudas de apuestas dentro de los equipos, comportamientos que levantan sospecha y hasta los propios técnicos de clubes de la B han señalado que sus jugadores pueden estar metidos en estos asuntos.

Carlos Antonio Vélez afirmó que jugadores de equipos colombianos apuestan durante los partidos

En la mañana de este jueves 8 de junio, mientras hablaban de problemas de indisciplina en varios clubes del fútbol local en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Carlos Antonio Vélez habló de sus conversaciones con dos entrenadores y las quejas sobre el consumo de licor y apuestas: “No voy a dar nombres, no estoy autorizado, pero hace unos días, conversando dos técnicos del fútbol colombiano, me decían: ‘No sabes cómo están chupando en todo el país y en todos los equipos’. Y me contaron una cosa más grave: Apuestan mucho”.

Infortunadamente, el asunto de la indisciplina y consumo de licor, pasa desde hace muchos años y no solo es fenómeno de los futbolistas. Pero el caso de las apuestas de los mismos jugadores, que son los que influyen en el campo de juego, es grave y Vélez dijo que dará a conocer la información a las autoridades del FPC: “Eso se lo voy a trasladar la Dimayor, me parece que es correcto hacerlo. No voy a dar nombres, porque son mis fuentes, pero son técnicos activos del fútbol colombiano, y voy a trasladar eso”.

Apuestas durante los partidos, desde el mismo camerino

El comentarista de Win Sports, Canal RCN y RCN Radio afirmó que los jugadores estarían apostando en el intermedio de cada partido y hasta en el lugar del encuentro. Por eso, da a entender que los celulares facilitan que vean en tiempo real las cuotas, los pagos y las jugadas en las que podrían apostar y después influir:

“¿No habrá manera de prohibir los celulares en el intermedio? Porque apuestan hasta en los tiros de esquina. Y el problema no son las casas de apuestas, el problema son los jugadores. Y de pronto, aquí, es un tema tabú, pero en el mundo los jugadores apuestan. Supe que están apostando en los entretiempos. En vez de estar escuchando la charla y descansando, agarran el teléfono y se ponen de acuerdo para apostar”.

Según Carlos Antonio, los jugadores que caen en este comportamiento “ganan platica, porque las casas pagan buena plata”, por eso ratificó que dará a conocer estos datos, incluso mencionando a Fernando Jaramillo, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, para que tomen cartas en el asunto:

“Es bueno que lo sepa la Dimayor y se lo voy a trasladar al doctor Jaramillo, que ya lo debe saber, pero hay que meterle muela”.

Y como el tema de la indisciplina era el que había dado lugar a este espinoso revelación, Vélez retomó el hilo de la conversación afirmando que la indisciplina de jugadores no solo es en Junior o en la ciudad de Barranquilla, y así lo explicó: “Y lo del chupe, no crean que los ‘roneros’ están solamente en Barranquilla. Si le contara… Ya estamos haciendo una investigación, después cuento, pero la cosa es complicada y muy difícil. Mucho chupe y mucho trago”.

En el fútbol internacional ya se han presentado casos de jugadores que han sido descubiertos apostando en partidos en los que participan, incluso hay sanciones y castigos. Por eso, en muchos casos, participar en publicidades y promociones de apuestas es penado y tiene medidas, como pasó con Yerry Mina en Everton en el año 2019.