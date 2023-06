Carlos Antonio Vélez reaccionó a la reciente convocatoria de la Selección Colombia en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’, en Antena 2, y allí recordó el pasado llamado de Devis Vásquez a la absoluta, para los duelos de marzo contra Corea del Sur y Japón.

En el espacio, el comentarista de Win Sports se mostró ‘sorprendido’ por la ausencia de Vásquez para los juegos contra Alemania e Irak y dio a entender que en la pasada convocatoria se incluyó al arquero del Milan por la influencia de Óscar Córdoba.

“Para qué llevó a Vásquez la vez pasada. Un arquero desconocido. No, yo sé por qué lo llevó, porque lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja al entrenador de arqueros… Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no lo convocaron ahora? El no tener en cuenta a ese muchacho Vásquez, es simplemente demostrar que evidentemente lo que se hizo en la convocatoria anterior fue un favor para mostrar un jugador, que fue ofrecido a Boca Juniors, reconocido por el mismo Córdoba”, dijo Carlos A. Vélez.

Óscar Córdoba respondió a acusación de Carlos Antonio Vélez

Ante las polémicas palabras del periodista deportivo, Óscar Córdoba, leyenda de Boca Juniors, se puso los guantes y, en diálogo con Futbolred, le contestó a Vélez sobre su vínculo con Devis Vásquez.

“Para nada. Cuando le recomendé al entrenador de arqueros llevar a Devis Vásquez, era para que viera el tipo de arquero que estaba llegando, siendo un desconocido porque venía atajando en Guaraní. Su llegada al Milan fue en enero, antes de la convocatoria, o sea, es coincidencia esa situación”, dijo el otrora arquero de la ‘Tricolor’, que ahora es panelista en ESPN.

Incluso, Córdoba fue más allá y le aclaró al medio citado que no es el representante de Devis Vásquez. También explicó por qué quiso acercar al portero al conjunto xeneize.

“No soy su representante. Sí he tratado de colaborarle para que aterrice en Boca Juniors, porque veía en él un arquero que posiblemente podía ser de Selección y Boca por su calidad. En ningún momento me siento representante. No gano nada, absolutamente nada, en las transferencias de Devis”, concluyó.