Luego de los años 90, los equipos tradicionales del país colombiano empezaron a recibir apoyo de un grupo de hinchas llamados “barras bravas“, los cuales, a diferencia del público general de cada equipo, disfrutan y viven el fútbol y el amor por su equipo de una manera diferente.

En Colombia, una gran cantidad de clubes cuenta con su respectiva hinchada, pero no se puede desconocer que un pequeño grupo de escuadras cuenta con una gran cantidad de estos seguidores.

En una reciente entrevista con Ricardo Arce, el exarquero de Boca Juniors contó cuales son las mejores hinchadas del país colombiano, y sus declaraciones crearon un sinfín de comentarios por parte de los seguidores del rentado local.

Cuáles son las mejores hinchadas de Colombia

Córdoba dijo: “En Colombia hay tres mejores hinchadas, la de Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, es impresionante. A la hinchada de América me le quito el sombrero por todo lo que tuvo que vivir en el calvario de la B, siempre estuvieron ahí firmes”.

Por último y no menos importante, Óscar dejó claro que es muy importante el buen comportamiento de los hinchas en el estadio. “Algo que no comparto es la violencia. El fútbol es un arte que no debemos transformarlo en violencia y llevarlo a otro ser humano por una camiseta”, concluyó.