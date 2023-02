Mientras le hacían una complicada entrevista a Carlos ‘Piscis’ Restrepo, en la que habló de su salida de Atlético Nacional, de la polémica que hay alrededor de la selección Colombia Sub-20 con Héctor Cárdenas y Tomás Ángel, entre otros temas. Óscar Córdoba sintió un fuerte calambre y tuvo que pedir ayuda para poder recuperarse.

Durante una discusión, el exportero de la selección Colombia llamó la atención de Diana Rincón, que estaba a su lado, aunque nadie más se dio cuenta, las cámaras alcanzaron a ver que la periodista intentó ayudarlo. En ese momento se fueron a comerciales y se vivieron los momentos más graciosos y que terminaron siendo virales en redes sociales.

En la emisión de ‘F 90’ de ESPN Colombia, del viernes 17 de febrero, estaban presentes Martín Arzuaga, Andrés Marocco, Diana Rincón, Luis Arturo Henao, Francisco ‘Pacho’ Vélez y Carlos ‘Piscis’ Restrepo. Los primeros 3 en mención fueron los que grabaron e hicieron chistes, mientras que el DT de Jaguares de Córdoba, terminó siendo el que socorrió a Córdoba.

Óscar Córdoba quedó tirado en el piso y pidiendo ayuda en programa de ESPN

En los videos que subieron sus compañeros de programa, se ve que eran fuertes las muestras de dolor de Óscar, tanto que soltó un par de madrazos, mientras se quejaba y también le salían algunas sonrisas. Todo esto en medio de la tanda de comerciales, casi finalizando el programa.

No faltaba mucho para terminar la emisión, pero el histórico portero no aguantaba la molestia. Y aunque fue considerado uno de los mejores de toda la historia de Boca Juniors, tal vez el más importante por la etapa que vivió y los títulos que consiguió, los años le han pasado factura y no pudo volver a sentarse en su silla.

Prácticamente, terminó el programa recostado sobre la mesa de la escenografía y sus compañeros decidieron que era bueno contar a los televidentes lo que había pasado, por eso mostraron uno de los videos grabados y expusieron la ayuda que le prestó ‘Piscis’ Restrepo, mientras él estaba en el suelo.

Aunque no se entendía muy bien qué había pasado, entre uno de los comentarios que hizo Marocco para burlarse, terminó saliendo la verdad de lo ocurrido:

“Como se pueden dar cuenta, se vive el programa con una intensidad… Se encalambró Óscar Córdoba y al profesor ‘Piscis’ le tocó irlo a ayudar (risas de todos). ¿Córdoba, le dio calambre jugando golf?”

Con mucha risa, Óscar Córdoba aceptó que en un juego de golf que tuvo en la tarde, antes del programa, se dio la carga muscular y por eso en la noche terminó con ese calambre tan complicado de superar.