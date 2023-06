Carlos Antonio Vélez salió a señalar a Néstor Lorenzo por la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos contra Irak y Alemania, a disputarse el 16 y 20 de junio, respectivamente. Pero no se limitó a dar los nombres de los futbolistas que no le gusta, también dio supuestas opciones que tenía el DT y habló de presuntos intereses de empresarios.

En su columna habitual del programa ‘Planeta fútbol’ de Antena 2, en la mañana del 6 de junio, el manizaleño sacó todo lo que tenía guardado sobre esto. Más allá de que no llamaron a James Rodríguez, Falcao García y David Ospina, parece que quiere más renovación, por eso afirmó: “Me cuesta mucho y es muy difícil convivir con el estiércol y la podredumbre. El solo hecho de vivir con el olor, jode y vale para todo”.

Después, se metió de frente con la discusión sobre los 24 incluidos por Néstor Lorenzo en la lista. “Puede que sea una buena convocatoria, desde lo deportivo, pero está matizada por muchas cosas que apuntan al negocio y advierto que me dan ganas de vomitar”, dijo para recordar las supuestas irregularidades que, según él, pasaban con José Pékerman al mando de ‘la Tricolor’.

Vélez empezó señalando que el técnico no respetó a los clubes colombianos, en especial a Millonarios y Nacional, ya que les quita jugadores para instancias definitivas: “[El técnico] puede y debe llamar a quien quiera, a quien crea, que se pueden acomodar, pero debe diferenciar un amistoso de un partido oficial. Debe respetar la competencia local y a los dueños de los equipos, que son los dueños de los jugadores. No ha respetado, desde que está aquí, a los clubes y a la Liga”.

En ese punto recordó que para la final de Copa BetPlay 2022, cuando los azules jugaron la ida con Junior, Lorenzo se llevó a Álvaro Montero y a Andrés Llinás para no usarlos y devolverlos tarde, obligando a que el equipo bogotano contratar un vuelo chárter para que llegaran a Barranquilla.

“Viola la meritocracia. Lo voy a demostrar, puesto por puesto”, dijo para iniciar su explicación detallada por cada posición.

Porteros

Afirmando que Kevin Mier merece la titular de la Selección Colombia de mayores, por ser mejor que Camilo Vargas y Álvaro Montero, Carlos Antonio Vélez empezó a poner en duda el llamado de los porteros de Millonarios y Nacional, sin buscar otras opciones. Pero lo más duro fue lo que dijo del llamado de Devis, Vásquez, que está en el AC Milán de Italia como tercer portero:

“¿Saben cuántas posibilidades tenía el señor? Chunga, Álvaro Montero, Vargas, Mier. ¿Y para qué llevó a Vásquez la vez pasada?, un arquero desconocido, pero sé por qué lo llevó. Porque lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que maneja al entrenador de arqueros. Si no es cierto lo que digo, ¿por qué no llamaron a Vásquez ahora? No llamar a Vásquez es mostrar que en la convocatoria anterior se hizo un favor para mostrar a un jugador”.

Defensas

El apuntado fue Yerry Mina, a pesar de que tiene más ritmo y protagonismo que el mismo Davinson Sánchez, pero Vélez dijo que buscan ponerlo en los amistosos para conseguirle equipo ante su salida del Everton:

“¿Otra vez Yerry Mina? Seguramente lo quería llevar por ser alto, es lo que está diciendo, para eso busque un jugador de baloncesto, seguramente lo hace mejor que Mina… Puede ser un favor para mostrar a un jugador que no tiene equipo y debe estar muy feliz Simone Rodandini, que es su representante y tiene a cuatro jugadores en la Selección. ¿Cuántos partidos y cuántas convocatorias tenemos que pagar por el gol contra Inglaterra?”

En esta posición, el comentarista hizo un listado de todas las opciones para convocar: Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, John Lucumí, Alexis Pérez, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Rafael Pérez, Julián Quiñones, Andrés Llinás y William Tesillo.

Volantes

A pesar de que parecía que en laterales y volantes todo estaba bien, para Carlos Antonio el punto negativo es Wilmar Barrios. Del cartagenero hubo comentarios muy duros: “Es el tipo más caótico y desordenado que parió el fútbol colombiano”. Por eso resaltó a todos los que considera mejores: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Mateus Uribe, Gustavo Puerta, Stiven Vega, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Jhon Vélez y Jhojan Torres.

Aunque en la creación hubo buen concepto de Carlos Antonio Vélez sobre Yaser Asprilla, Jorge Carrascal y John Arias. El comentarista preferiría a Daniel Cataño y no que vuelva James Rodríguez: “¿Cuándo le dan el chancecito a Cataño? ¿O van a volver a llamar a James?”.

Extremos

El polémico analista de fútbol destacó que Diego Valoyes, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y Óscar Cortés son los indicados para atacar por afuera, pero sumó a un veterano del FPC, sin ser muy clara la idea de renovación en este caso: “Hay una opción con Carlos Darwin Quintero, en cualquier momento”.

Delanteros

Y en los atacantes volvió a hacer duras acusaciones por un supuesto “álgido problema”, puntualmente por los casos de Mateo Cassierra y Rafael Santos Borré:

“A Cassierra, hace rato lo están sacando de Rusia, están tratando de ponerlo en River y lo maneja el empresario de Franco Armani. Es un jugador de 26 partidos y dos goles. Borré tiene 26 juegos y dos goles, más el de la Selección. De pronto necesitará 20 convocatorias para el gol de chilena… Como Cassierra se queda sin equipo, de pronto, hay que mostrarlo”.

Por eso dio a sus supuestas opciones: Julián Quiñones, Pablo Sabag, John Jader Durán, Óscar Estupiñán, Diber Cambindo, Marco Pérez, Harold Preciado, Leonardo Castro y John Córdoba. Y fue duro, para sorpresa de muchos, por ignorar a los jugadores del FPC: “¿Qué pasa? ¿Tiene lepra? Si les interesa tanto el fútbol colombiano, que les interesen también los goleadores; Cambindo y Pérez”.

Carlos Antonio Vélez finalizó su columna hablando de “sospechas” y de que sería “cómplice de corrupción” cualquier persona que apoye convocatorias sin méritos y con intereses particulares, en el marco de la Selección Colombia.