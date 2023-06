Este viernes, mientras la mayoría de selecciones entregaron las listas de convocados para los amistosos de la doble fecha Fifa de junio, Colombia, que enfrentará a Irak el 16 y a Alemania el 20, dejó con los crespos hechos a la prensa y a los fanáticos. Sin embargo, habría algunas razones válidas para aplazar el llamado, que se daría este fin de semana.

Según fuentes cercanas a la ‘Tricolor’, lo que sucede es que el técnico Néstor Lorenzo esperaría el desenlace este sábado del partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 entre Colombia e Italia, porque si la Selección es eliminada, incluiría a algunos jugadores de ese equipo en la convocatoria, como Óscar Cortés, Andrés Salazar y Yáser Asprilla, entre otros.

Otra de las razones que retrasó el llamado, según estas fuentes, sería que en sus planes estaba convocar a varios jugadores de los equipos que están disputando las finales del fútbol colombiano, lo que no les gustó a muchos de los directivos de estos clubes, quienes se comunicaron con la Federación para ver la posibilidad de que no incluyeran estos nombres en la lista.

Incluso, algunas cuentas de Twitter filtraron una posible lista , pero no era oficial. En esta aparecían los siguientes nombres: Álvaro Montero, Kevin Mier, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Andrés Llinás, Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Déiver Machado, Frank Fabra, Wílmar Barrios, Daniel Giraldo, Jéfferson Lerma, Yairo Moreno, Juan Guillermo Cuadrado, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Dorlan Pabón, José Enamorado, Luis Díaz, Falcao García, Leonardo Castro, Rafael Santos Borré y Óscar Estupiñán.

Entre esos futbolistas se incluye a los porteros de Millonarios y Nacional, Álvaro Montero y Kevin Mier, así como Dorlan Pabón y Leonardo Castro, los goleadores de los clubes verde y embajador, respectivamente.

Del conjunto azul también aparecen Andrés Llinás y Daniel Giraldo.

Estas ausencias jugarían en contra de las posibilidades de estos equipos de alcanzar la final del torneo. Además, en el caso de Nacional, tampoco podría contar ni con Mier ni con Dorlan para el duelo de Copa Libertadores ante Olimpia e, incluso, ante Patronato que se juega el 23 de este mes y a los jugadores los liberarían de la Selección el 21, por lo que llegarían casi sobre la hora de este compromiso.

No sería sensato llamarlos

Frente a ese panorama, un goleador histórico de la Selección Colombia, como Arnoldo Iguarán, cree que no es sensato tocar jugadores de los equipos que están disputando la posibilidad de jugar una final. “Si fueran partidos oficiales siempre estará primero la Selección, pero son amistosos y creo que Colombia tiene suficientes jugadores para mirar sin necesidad de tocar a los equipos que están disputando algo tan importante”, opinó.

Con él coincidió otro exmundialista como Rubén Darío Hernández. “Es algo que pone al jugador contra la espada y la pared porque a la Selección siempre vas a querer ir, pero estás disputando con tu equipo la posibilidad de un título, eso lo debe tener en cuenta el profe Lorenzo para este llamado”.

Por su parte, el técnico tolimense Hernán Torres dijo que uno debe ponerse en los zapatos de ambas partes.

“Si Colombia se come una goleada de Irak o de Alemania, así sea un amistoso, todo el mundo va a decir que por qué no se llevaron los mejores jugadores, pero si por ejemplo los clubes que los ceden se ven afectados en sus intenciones de llegar a la final, dirán que les hizo falta estos futbolistas. Así que la decisión no es fácil. Ojalá se resuelva de la mejor manera para la Selección y los clubes”.