Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, no vio con buenos ojos el posible cambio de fechas para la final de la Liga BetPlay 2023-1, en caso de que el ‘Verdolaga’ y Millonarios, clubes favoritos, lleguen a la última instancia del rentado local.

La preocupación por las convocatorias de jugadores de Millonarios y Nacional ha sido latente entre los hinchas ante una eventual final entre ambos equipos, sin embargo, desde la Dimayor estarían dispuestos a ceder fechas del torneo para facilitar el regreso de los jugadores que ya fueron elegidos para los próximos juegos de la Selección Colombia.

Las brillantes actuaciones de Óscar Cortés y Salazar en la Sub-20, junto con el notable desempeño de Mier y Montero en sus clubes llamaron la atención de Lorenzo que no dudó en convocarlos para los partidos amistosos de Colombia en este mes de junio.

Pese a la intención de la Dimayor para ceder ante las fechas para facilitar el regreso de los jugadores, Mauricio Navarro, presidente de Nacional, se mostró reacio ante la idea.

Durante una entrevista en El Alargue Caracol, Navarro expresó por qué no ve conveniente el aplazamiento de las fechas: “Yo acabo de colgar hace unos minutos con el presidente de la Dimayor y me dice que no es oficial, Nacional no está de acuerdo con mover las fechas“.

Por otro lado, el directivo de Nacional indicó: “Los jugadores requieren de un descanso que ya está programado después de un semestre agitado con fechas Fifa, Mundial Sub-20, Libertadores y Liga. Nacional tiene compromisos en el exterior que ya están pactados y firmados y no podemos quedar mal ante ellos, porque tienen sanciones que no estamos dispuestos a afrontar. Creemos que lo más conveniente es que las fechas que ya están pactadas se cumplan para la final, independientemente de las convocatorias de la Selección Colombia”.

Cabe resaltar que todavía faltan dos fechas para que se conozcan los dos finalistas definitivos, aunque Millonarios solo necesita un punto para meterse, mientras que, Nacional, debe ganar su próximo encuentro ante Alianza Petrolera y sumar al menos un punto ante Deportivo Pasto en la última fecha.