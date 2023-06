Este martes 6 de junio, Paulo Autuori salió a dar la cara sobre lo sucedido en el Oriente Antioqueño y habló del duelo frente a Olimpia, que será por Copa Libertadores.

Atlético Nacional venció por la mínima diferencia a Águilas Doradas por la cuarta fecha de los Cuadrangulares y, sueña con llegar a la final del rentado local. Pero no todo es color de rosas, ya que, el timonel brasileño no brindó rueda de prenda y dejó a todos los fanáticos del balompié colombiano expectantes.

(Vea también: Video de la patada de Banguero a la cara de Caballero, en Águilas Doradas vs. Nacional)

Pero este martes, Autuori se regó en comentarios. “Yo creo que toca hacer reflexión y cuando debo reflexionar debo entender es que unas cosas son las circunstancias y otras las características, entonces cuando analizo algo, la preocupación son las características y no lo que ha pasado circunstancialmente”, mencionó el entrenador.

Lee También

Además, mencionó: “Entonces no hablar después de partido es algo circunstancial que creo importante… A mí me encanta el teatro que tiene actos y me parece que lo que ha pasado en Rionegro ha sido una clase de teatro de baja calidad”.