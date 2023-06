Lucas González, en su primer semestre como técnico de primera división y con poca experiencia en el mundo del fútbol, ha logrado poner a muchos técnicos en aprietos y también se ha ganado muchos rivales poderosos. Así como Jorge Luis Pinto lo apuntó por sus formas y planteamiento contra el Deportivo Cali, ahora pasa en el remate del semestre con Paulo Autuori de Atlético Nacional.

Después del primer duelo de cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2023, en el que Águilas Doradas cayó con el equipo verde de Medellín en el Atanasio Girardot, González dijo que había superado al rival con juego, posesión y llegadas, pero no en el marcador. Por eso Autuori respondió con vehemencia y quitando importancia a las palabras de su colega:

“El tema de tener el balón ya lo hemos hablado, no quiere decir nada. Necesitamos el balón cuando es necesario y hacer daño, no voy a cambiar mi mirada. A él [González] le gusta tener el balón y es excelente, que la tenga, nosotros debemos tenerla lo necesario… Es el ‘bla bla bla’ actual del fútbol; nosotros tenemos que ser mejores, en algunos partidos vamos a ser mejores y en otros no tanto”.

Lucas González responde a Paulo Autuori después de Águilas Doradas vs. Nacional

Después de hablar de la mala suerte, lesiones que los afectaron y jugadas increíbles que no terminaron en gol, González recordó las palabras De Autuori y le respondió de frente:

“Hemos enfrentado al equipo que más títulos tiene en el fútbol colombiano, que tiene la historia más grande, y los hemos logrado someter en ambos partidos. Y esto no es ‘bla bla bla’, estos son datos. Hemos sacado a Kevin Mier como figura, en ambos partidos”.

El joven DT también resaltó que su equipo tiene menor presupuesto e infraestructura que el poderoso rival de turno, por eso destacó que no haya sido inferior en el desarrollo de los partidos. También criticó que en el primer encuentro su equipo “regaló” el gol,, mientras que en el segundo influyó el arbitraje y el VAR: “El fútbol se trata de marcar un gol más que el oponente, Nacional lo ha hecho. Lo hizo con un gol que regalamos en el partido pasado, un error que puede pasar, de dos jugadores nuestros. Y hoy, ni siquiera fue una situación de gol, fue un penalti que el VAR considera que es penalti y llama al árbitro que no lo vio”.

El entrenador recordó que contra Deportivo Pasto dieron un penal por mano del Deportivo Pasto, pero después el VAR intervino y dijo que no era, que en el primer partido contra los ‘Verdolagas’ hubo decisiones del juez que no compartió y que en este segundo juego hubo una mano de Danovis Banguero y no hubo el mismo criterio de otras jugadas. Por eso Lucas González dijo sentirse orgullosos de sus jugadores y su equipo, aunque sabe que debe seguir con su trabajo y rendimiento porque la falta de efectividad los dejó fuera de la carrera por el título.

Lucas González sobre Autuori y su comportamiento

Y una pegunta sacó las risas sarcásticas, que calentaron más el ambiente, en medio de las respuestas del entrenador de Águilas Doradas. Fue la de los balones que “llovieron” desde el banquillo de Atlético nacional, para quemar tiempo y cortar el ritmo de juego: “[Risa] Evidentemente, no es normal que lluevan balones en un campo de futbol, me causa mucha gracia porque lo han dicho como es. Pero es el elogio más grande que podemos tener, porque nos hemos enfrentado al equipo que más títulos locales tiene y dos Copas Libertadores”.

Sin lugar a dudas, este tipo de acciones y comportamientos afectan el juego limpio, asimismo lo asumió González, siguiendo con su risa: “La historia que tiene Atlético Nacional es inmensa, proporcional a su hinchada y al presupuesto que tienen, nosotros tenemos una hinchada pequeña, un presupuesto pequeño. Llegar a un partido en el que [risas] te tienen que llover balones, cuando el partido está terminando, porque en la nuestra no pasa y nosotros queremos jugar…”.

Y para cerrar esta respuesta, Lucas González se refirió a un comportamiento del mismo Paulo Autuori, que correteó y demoró a uno de los recogebolas para evitar que atacaran a Nacional:

“Y si alguien del banquillo de Atlético Nacional tiene que jalarle la camisa o parar a un recogebolas, para que el juego no se reinicie lo más rápido posible. Si alguien empieza a tirar balones múltiples veces, para que el partido no se juegue, enfrentando al club con más historia o con más títulos. Más que una crítica, es un halago, porque logramos superar a Nacional”.

Las siguientes respuestas también tuvieron como foco el planteamiento de Atlético Nacional, por cambiar su actitud cuando se iba en ventaja, cuando jugaba de visitante y apelar a una formación 4-5-1 defensiva.