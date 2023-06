Atlético Nacional venció por la mínima diferencia a Águilas Doradas, en el duelo válido por la fecha tres del rentado local, y Paulo Autuori expresó su sentir finalizado el compromiso.

Dorlan Pabón anotó el 1-0 a favor del ‘Verdolaga‘, tras un efectivo disparo fuera del área. El equipo comandado por Lucas González, presentó un buen juego en el Atanasio Girardot, pero no fue suficiente para llevarse puntos al Nido.

Sobre el balance del juego, el timonel brasileño, que también discutió en la rueda de prensa con un perodista, expresó: “La idea era estar en la cancha de forma más adelantada y el comienzo de partido estuvimos más cerca de lo que planteamos. Tuvimos una atajada linda de Kevin (Mier) y así como tuvimos alguna en el segundo tiempo también. Tenemos un grupo que está involucrado en dos competencias y también debemos pensar en el partido que viene”.

De otra parte, Autuori habló del excelente nivel que atraviesa Dorlan. “Dorlan está bien, haciendo goles. Está retomando su mejor forma deportiva y hay que cuidarlo. Es un jugador importante. Hay una preocupación de nosotros de equilibrar un carga en nuestros jugadores”, dijo el entrenador.

Por último, dio su visión sobre su rival de turno: “Eso para mi no dice nada. Nosotros debemos tener el balón cuando es necesario y hacer daño. Eso no va a cambiar mi mirada en ese tema. Toda la gente tiene claro este tema. A él (Lucas) le gusta tener el balón, excelente, nosotros lo queremos tener lo necesario. La atajada de Kevin fue muy importante, pero no vi mas nada. Tenemos jugadores con jerarquía para tomar decisiones más claras, pero esto para mí no dice nada, es puro bla, bla, bla. Nosotros vivimos de resultados y de victorias”.

Atlético Nacional sumó cinco puntos e igualó a Alianza Petrolera en el Cuadrangular A de la Liga BetPlay.