Vanessa Córdoba, arquera de Atlético Nacional, es una de las futbolistas que ha defendido el rol de la mujeres en el deporte, al liderar diferentes causas como la liga femenina de fútbol, los derechos de las trabajadoras, entre otras.

(Vea también: Linda Caicedo, ‘reina de América 2022’; ganó por goleada el premio de El País de Uruguay)

Sin embargo, para la hija de Óscar Córdoba hay un tema que se debe hablar, el cual que tiene que ver con la orientación de las deportistas, ya que, según ella, los fanáticos siempre les preguntan lo mismo: si les gustan las mujeres o los hombres.

La reflexión que compartió la futbolista se dio a raíz de la inquietud de un seguidor que, a través de la dinámica de la caja de las preguntas en Instagram, escribió: “¿Te gustan los hombres?”.

Acto seguido, Córdoba, mediante un video, contestó que sí le gustan los hombres, pero indicó que no hay que asumir la orientación de las mujeres por su oficio o profesión.

“No asumir la orientación de las personas por cómo se ven o lo que hacen. Así como les genera curiosidad la mía, espero que les genere curiosidad la de todo el mundo, independientemente de a qué nos dediquemos. Me parece particular que a las deportistas mujeres se nos pregunta mucho esto. En mi caso sí, solamente me gustan los hombres”, precisó.