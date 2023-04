Lejos de dejar de lado el debate por las protestas violentas de ‘Los del sur’ contra de los directivos de Atlético Nacional, la opinión futbolera ha mostrado divisiones. Y hubo caliente discusión después del anuncio de la Alcaldía de Medellín, para permitir el ingreso del grupo de aficionados del equipo ‘Verdolaga’ al clásico contra Independiente Medellín, club que también se pronunció ante este tema.

A pesar de las sanciones de la Dimayor y la suspensión de las tribunas en las que se ubica la mencionada barra, se esperaba que la administración de la capital antioqueña respaldara y reforzara los castigos. Pero, después de una reunión entre las partes, el alcalde Daniel Quintero salió a comunicar las decisiones y hubo inconformidad.

(Lea también: “Tienen que enjaular a esos 2”: taponazo del ‘Tino’ Asprilla a alcaldes de Medellín y Cali)

“La Alcaldía exigió garantías de seguridad, más allá de a quién se contratara. Normalmente, tiene 450 logísticos para todo el estadio, algunos de ellos en la barra de sur. No les dijimos a quién contratar… Tendremos público para el partido del Independiente Medellín y nacional el sábado, en el que Nacional juega de visitante y tendrá presencia de la barra de ‘Los del sur’”, dijo Quintero como otra muestra de su cercanía con el grupo de hinchas.

Críticas desde ESPN a la Alcaldía de Medellín por caso de la barra brava de Nacional

Ante esta declaración se pronunció Óscar Córdoba, exjugador que ha sido directivo de fútbol, condenando lo que dijo el alcalde: “Es un reto, le estás diciendo a la gente que la barra de ‘Los del sur’ puede ir, no vieron el daño que le hicieron al fútbol. Si dices –estoy abriendo las puertas para que el hincha de Nacional pueda acompañar al equipo–, pero dices –‘Los del sur’ pueden ir–. ¡Por favor! –Yo soy parcero de ‘Los del sur’–”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol El público regresa el sábado al Atanasio Girardot, según anunció Daniel Quintero "La actitud del alcalde me parece retadora. Destaca la vuleta de la barra" @Dianirin Queremos leer tu opinión con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/Byejt2sWaP — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 26, 2023

El exportero siguió dando su punto en contra de las medidas:

“Nacional va de visita y va a jugar en el Atanasio Girardot contra Medellín y estás diciendo que ‘Los del sur’ pueden ir al estadio, cuando los que hicieron el desmadre fueron ellos”.

Por la misma línea siguió Francisco ‘Pacho’ Vélez, cuestionando las medidas de Quintero: “Llegué a pensar que el alcalde de Medellín iba a decir que el mal comportamiento no se puede premiar. Entonces, a raíz de los desmanes que provocaron en la ciudad, quedan privados a asistir a un espectáculo futbolero como castigo de la alcaldía”.

El corresponsal de ESPN en Medellín, José Luis Alarcón, también habló y aparte de confirmar que no hay castigos, hizo énfasis en lo siguiente: “Llama la atención que para el disturbio, desorden y vandalismo, hablan de individualización para siete u ocho personas. Pero a la hora de negociar, son los máximos representantes los que se sientan a poner condiciones”.

Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se puso defensa de las decisiones y comparó con el caso de Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño de Millonarios. Explicó que por unos pocos no podían castigar a miles de personas. Pero Diana Rincón contestó que habían actuado como grupo y deberían castigarlos a todos:

“Ellos actuaron en nombre de ‘Los del sur’, tanto así que el líder salió a ofrecer excusas. Si usted está actuando bajo un nombre, hace parte de un grupo y el grupo debe tener un castigo. Si usted actúa en nombre de ESPN, ESPN también se ve afectado si hago parte de la empresa o hago parte de un grupo”.

‘Pacho’ Vélez, que estuvo en el estadio durante los disturbios, aseguró que en los actos participó más del 70 % de los presentes en la tribuna sur y que todos sabían lo que iban a hacer: “¿Por qué comemos vidrio? ¿Ustedes creen que los que estaban en esa tribuna no sabían lo que iba a pasar? ¡Todos los sabían!”. Mientras, Jorge Bermúdez volvió a contradecir y explicó: “No fueron todos, porque donde fueran los 11.000, la Policía no tendría la mínima chance de reaccionar”.

Córdoba, con molestia, volvió a apuntar a Daniel Quintero: “Se le llenó la boca diciendo –está habilitada para ‘Los del sur’–” y el analista arbitral Rafael Sanabria recordó que hay integrantes de ‘Los del sur’ con contratos en la Alcaldía de Medellín y que funcionarios de la administración municipal tienen cercanía con los líderes del grupo: “–No, porque va a sancionar a muchos de sus empleados, es difícil–”.

(Vea también: Alcalde de Ibagué (se sumó al de Medellín) rechazó propuesta de Dimayor con los estadios)

El señalamiento de José Luis Alarcón fue muy duro, diciendo que la Alcaldía presionó a Nacional para que contrataran a la empresa de logística de ‘Los del sur’, aclarando que el club quitó demás incentivos y apoyo económico a la barra brava:

“La exigencia la hace la Alcaldía, porque manifiestan que si a la empresa de ‘Los del sur’ no se le pagaba ese convenio o contrato, se podrían volver a presentar altercados. La presión de la Alcaldía con Nacional es que le sigan pagando para garantizar la tranquilidad en el Estadio Atanasio Girardot”.

Y cuando ‘Pacho’ Vélez preguntó si “¿no había otra empresa de logística a contratar, para que hiciera esa labor?, ¿‘Los del sur’ se tienen que cuidar entre ellos o no servía?”, Alarcón contestó con firmeza: “Según la Alcaldía, si se le paga a ‘Los del sur’, los que van a estar ahí son los líderes y si ellos levantan la mano y dicen que no se ataca, no se ataca. Pero si los líderes no están y la barra se revoluciona, no van a contenerlos”.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol ¿Es pertinente que miembros de la misma hinchada asuman la logística de la tribuna? "Nacional no se echó para atrás. Lo que hubo fue PRESIÓN de la Alcaldía para que la barra volviera a hacer la logística" Jose Luis Alarcón pic.twitter.com/3j4h3qE38o — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) April 26, 2023

Diana Rincón aumentó su preocupación: “Es muy grave y me suena a una extorsión porque –si no me pagas, te pego– eso es como el ‘bullying’ desde el colegio. Tienes que pagarme porque, si no, voy a hacer desmanes”.

Lee También

Hubo una defensa del ‘Patrón’ Bermúdez porque consideró que estaban generalizando a todos los aficionados y barristas, pero contrastó la molestia de Córdoba y sus palabras: “Estoy aburrido por una imposición. Cuando digan que es todo el estadio o que es todo Medellín, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué están nuestras autoridades?”.

Aunque participó poco en el debate, Nicolás Samper recordó que esa misma logística tuvo problemas con equipos visitantes en la Copa Libertadores ganada por los ‘Verdolagas’: “¿No hubo problemas en la Copa Libertadores 2016 con Rosario Central, con Sao Paulo y Huracán, dicho por los mismos jugadores visitantes, con miembros de la logística?”.