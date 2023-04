Mientras en los espacios deportivos en el país se ha señalado -y si se quiere- satanizado la imagen de la barra ‘Los Del Sur’, luego de los violentos incidentes registrados en el estadio Atanasio Girardot, que dejaron 89 heridos y daños por $1.000 millones, hay un periodista que salió en su defensa.

Se trata de Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, quien se habló claro de la disputa entre la agrupación y la dirigencia de Atlético Nacional, e incluso parece haber tomado partido; a juzgar por sus más recientes declaraciones, en las que salió en defensa de este colectivo de hinchas, que volverá a las tribunas.

En el programa ‘F90’ de ESPN, conducido por Francisco ‘Pacho’ Vélez, quien ha sido uno de los más duros críticos de la barra, Bermúdez se ‘despachó’. Y dejó clara su postura, en la que cuestionó, de entrada, por qué si el trabajo de ‘Los del sur’ no cumple las expectativas de la dirigencia, se continuará con ello.

“Acá estamos satanizando todo, ¿no? Si hay una organización que puede montar una logística, ¿por qué no? Aquí no le pasemos la pelota a los otros. Entonces que Nacional diga si es buena o no”, dijo Bermúdez, quien mencionó desconocer si le están imponiendo o no esta decisión al club.

Y fue más allá, ante las opiniones de sus compañeros, quienes sugirieron que al ‘verde’ lo chantajearon para continuar contratando con la barra. “¿Entonces por qué Nacional continúa en esa dinámica ¿Por qué Nacional no levanta la mano y dice: ‘esa logística no me sirve'”, se preguntó.

A quienes dicen que la relación entre el equipo y los hinchas seguirá por una presión, ejercida desde la propia administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Bermúdez les pidió que demuestren esa situación. Y acaben de una vez y por todas con las especulaciones.

“Aquí se ha hablado de presión, de extorsión, y me gustaría que lo demostráramos. Entonces Nacional está siendo cómplice y eso era lo que decía la Dimayor: que no podía serlo, que no debía ayudar a las barras”, puntualizó el periodista deportivo, quien dejó en el aire más interrogantes.

“A mí sí me gustaría preguntarle a [Mauricio] Navarro, presidente de Nacional, si se sienten extorsionados con esto, o amenazados. O si lo hacen porque este tema de logística ha sido eficiente, porque no veo nada con contratar una logística, porque le toca hacerlo”, puntualizó.

Lo cierto es que Nacional le dará cumplimiento al contrato de prestación de servicios que tiene con AN Logística S.A.S., empresa fundada por líderes del colectivo barrista. Y en el que se estipula que, por partido, se emplearán a 120 jóvenes, con pago de $ 70.000 cada uno, para el sector de sur.