La idea de que las mallas vuelvan a los estadios de Colombia fue planteada por Millonarios ante Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano que la vio con buenos ojos para de esta manera evitar desmanes y hechos de violencia.

(Vea también: Por Dimayor, cancelan el concierto “más grande de rock” que se iba a hacer en Bogotá)

Sin embargo, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se mostró en contra de la iniciativa mediante su cuenta de Twitter, donde apuntó:

“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”.