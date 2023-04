Faustino Asprilla fue uno de los primeros ‘cafeteros’ que triunfó en el continente europeo y por algo es considerado como uno de los jugadores colombianos más grandes de la historia.

Su fama le permitió gozar de varios lujos en la época, sumado a que compartió con varias de las mujeres más lindas del país. Incluso, hace unos meses la ex Señorita Colombia Paola Turbay reconoció públicamente que fue pretendida por él.

En una entrevista con el programa ‘The JuanPis Show’, la actriz reconoció que en varias oportunidades el exfutbolista quiso ganarse su amor y hasta le pidió que fuera su novia cuando él jugaba en el fútbol italiano.

“Yo nunca he contado esa historia. A mí me empezó a llamar el ‘Tino’, en esa época no había celulares. Estoy hablando de hace unos 28 años, por eso él me llamaba a la casa desde Europa”, contó en su momento Turbay.

En ese mismo diálogo, la exreina mencionó que se conoció con Asprilla en la Feria de Tuluá y desde entonces él comenzó a coquetearle.

“Él me decía: ‘Ve, es que yo quiero que vos seas mi novia’. Yo le decía: ‘Usted está casado, tiene hijos y yo tengo novio”. No obstante, recordó que Asprilla le negó estar con su esposa en esa oportunidad. “[Me dijo]: ‘Yo no estoy casado, eso es un ‘show’. Yo tengo a mi esposa allá con los guardaespaldas y con las niñeras, pero cuadrémonos”, aseguró.

Pero allí no quedó todo, pues Turbay reveló que Asprilla quiso entregarle un lujoso detalle, el cual le servía en su momento para sus labores en un noticiero: un portátil.

Sin embargo, y pese a que en ese momento la alta tecnología no había llegado a Colombia, la modelo no quiso recibírselo y jamás lo recogió.

“Él llegó a Bogotá, me llamó del Tequendama y me dijo: ‘Le tengo su laptop’. Yo le respondí, ‘Yo no le voy a recibir esos regalos, eso es muy comprometedor’. [Él dijo] ‘Pues ahí se lo voy a dejar en la recepción, usted decide si lo recoge o no’, y nunca lo recogí, ahí debe estar todavía”, contó en la misma entrevista Paola Turbay.

Por último, señaló que el no haberle recibido el regalo pudo haber sido la razón por la que el exfutbolista dejó de buscarla: “Yo creo que se enteró que no lo recogí porque no me volvió a llamar”.