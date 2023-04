Marbelle, una de las figuras públicas que como Carolina Cruz tiene un novio menor que ella, se ha caracterizado porque no teme en hablar de frente para lanzar sus opiniones y hablar de su vida personal.

Es así como, después de que se conoció que saldrá de Colombia, se abrió acerca de un capítulo de su pasado que compartió en redes sociales con sus seguidores.

La artista aprovechó a través de su cuenta personal de Instagram para exaltar la manera en la que sus padres la corrigieron durante su infancia, por lo que se abrió sobre el tema.

“Mi mamá, en muchas ocasiones, me pegó con chancla cuando yo no obedecía. Mi papá también, algunas veces, me pegó con un cincho cuando yo me portaba mal”, relató.

Lo cierto es que, en medio de esas situaciones por las que pasó durante su crianza, la vallecaucana indicó la manera en la que esos mecanismos incidieron en su comportamiento.

“A consecuencia de eso, desarrollé un trauma infantil llamado: ‘Respeto a los demás'”, concluyó la cantante de música popular, en referencia a su vida en el pasado.

La información que ofreció en este caso la mentora de ‘La descarga’ se sumó a la que dio recientemente sobre su infancia, al contar que fue víctima de acoso escolar por su sobrepeso.

Lee También

Esta es la publicación con la que la cuenta de Instagram de Rastreando famosos replicó el comentario de la intérprete de ‘Collar de perlas’ sobre la manera en la que fue criada.